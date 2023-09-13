行人零死亡推動聯盟8月20日於凱道舉行「還路於民大遊行」，重要的總統參選人都共襄盛舉，甚至都提出願景與目標，目的當然是在爭取民眾的支持，這在選前本是無可厚非。我們當然希望不管誰當選，選後都能戮力實現承諾，這才是一個值得大家敬重的國家領導人。

但我們感慨的是，這次「還路於民」遊行主軸設定為「行人零死亡」。民間團體提出五大訴求，包含健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路、重建交通法制並通過「交通安全基本法」、推動零死亡願景，這些本來就是一個政府應該做的，為什麼還要民眾特別上街頭來提醒呢？而且我們還憂心是否選後能夠落實，這不詭譎嗎？

對於整體面向的思考與檢討就留給社會大眾作評判，我們只想談論的是高雄的交通狀況，因為這攸關我們與下一代的生命安全，更是一個城市素質的縮影。尤其當高雄在六都的競爭力不斷向下滑落時，如果可以及早發現自己的問題，應該有止跌回升的機會，否則我們只能無奈地看著自己居住的城市陷入惡性循環的深淵了。

最近高雄曾經執行過交通大執法，一個是酒駕肇事導致家庭破碎，一次是因為國外記者報導機車騎上人行道所造成的亂象，在一個月的期間都有極為顯著的效果。但現在我們看到的情況卻是更加惡劣，尤其機車騎上人行道，甚至停放人行道，似乎已是高雄人的日常。如果執法人員不主動積極的取締，只有民眾檢舉之後才有所動作，那民眾久而久之自然就會消極以對了。

相信許多高雄人都有這樣的感受，就拿個人而言，一開始對於人行道上的違規停車，或是重點路口並排停車時，還會主動地打電話到交通單位檢舉，但是逐漸地會缺乏動力，因為雖然有檢舉就有成果，可是問題似乎沒有改善。而當我們看到部分警察在巡邏時對於這些違規的狀況卻視若無睹時，就更感到無奈了。尤其當看著車子前面有停車格卻情願違規停放時，這種駕駛的投機行徑，請問是怎麼造成的呢？

高雄曾經是一個充滿希望與未來的城市，但是隨著其他直轄市的超越，現在的高雄已經失去競爭的能力，尤其整個城市缺乏進步的動力，連執政者在交通亂象的改善都是在外界的壓力下才願意有作為，導致民眾的無奈感不斷地浮現。尤其在還路於民大遊行之後，我們有更高的期待。這種期待不是希望立即可以改善交通亂象，而是希望執法的心態可以逐漸地調整，不要只是急著回應外界的壓力，是真心的希望徹底改善交通，保障民眾的生命安全，才是執政者應有的態度。

我們對於高雄有很高的期望，但是高雄有很多的城市發展細節還是欠缺，尤其交通狀況是城市的縮影，希望執政者可以從心態上改變，讓高雄的蛻變可以跟上我們的期待！（作者為正修科技大學通識中心教師）

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