2024大選侯友宜要勝出，需要超越的障礙不少。其一，侯的行政歷練豐沛，惟因稍欠群眾魅力，在凸顯其為「可靠總統」上，須多加幾把勁。其二，在野整合陷瓶頸，加上國民黨組織文化鬆散，各人一把號，藍營從上到下實應給侯一些彈性的空間。其三，低薪、住房、城鄉、教育、醫療、經濟、能源、公平、社福、少子化等施政藍圖，是選民衡量候選人的重要指標，挑戰賴清德，須繼續提出務實、前瞻、亮眼的國政藍圖。

侯友宜在新北的政績具相當程度的口碑，這始終是他的優勢。因此在營造「可靠總統」的目標下，侯友宜近日端出的政策，包括80歲以上廢巴氏量表、調高老農津貼，及主張65歲老人排富健保免費，民進黨立刻跟進，顯示此一國政願景深得民心；而內政與外交有太多議題可讓侯及黨內立委參選人合作發揮，侯除了須用論述、政策和人格特質爭取認同，更要領導國民黨回到正規戰，用埋鍋造飯的心態面對民進黨才能找回支持者。

與此同時，侯團隊更要加大主動攻擊的力道，讓民眾知曉民進黨再執政的後果。

蔡政府執政7年多，最大本事是你罵你的、我說我的，面對貪瀆質疑絕不認帳，還會厚顏對監督者提告。例如，當鄭文燦因與im.B詐騙案主嫌酬酢，遭在野指控涉貪，卻嗆有證據就提出來；陳吉仲的農業政策荒腔走板，如今超思進口雞蛋鬧爭議，卻以提告回應民代的質疑；面對雲豹案，也以有違法證據就去告自辯。

尤其，蔡政府濫用特別預算撒幣、規避監督，為國家財政埋下嚴重禍根。經濟是一切力量之源，當經濟下行，政治實力的累積只會愈來愈弱，民進黨繼續執政，台灣的未來豈止堪憂而已！因此，侯友宜憑藉著過去所積累的信賴度和誠信形象，應對這些現象大力批判。

面對在野整合與團結藍營的難題，國民黨在戰略與戰術上，除要訴諸地方諸侯的團結，更要有「退此一步，即無死所」的決心，背水一戰，加強連結民間社會團體的力量，以「搶救正義」之名聯合起來挑戰蔡政府的鴨霸無能，才能喚起選民的覺醒和支持，也才能讓民眾相信國民黨有能力改變現狀。

政治應是服務眾人之事，如今「綠色執政，品質保證」已成明日黃花，取而代之的是「綠能你不能」的雙標文化。2024務必下架民進黨，讓民主得以重開機，盼有智慧的選民勿讓民主在歷經風霜後，卻仍處在遙迢長路的遠端。

（作者為退休教授）