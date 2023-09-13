政府存在的目的是為人民謀取最大的幸福，官員則是領人民納稅錢的公僕，不是哪個廠商的代言人。此次巴西進口雞蛋的爭議，官員明顯缺乏專業，角色與立場更是錯亂，因而一再讓外界懷疑存在決策草率、行政怠惰、官商勾結的不法圖利。儘管蔡總統已強調「過程可攤在陽光下、經得起檢驗」，但事實卻是部會首長遮遮掩掩，讓此案彷彿被蓋上「農業布」。

此次巴西進口蛋事件喧騰多時，陳吉仲多次親上火線卻愈描愈黑，前後矛盾，外界的質疑也從標案取得流程、甄選過程、價差爭議、補助方式與流向，延伸到進口來源、進口檢驗、合理保存期限、食用安全。對此，農業部至今仍說不清，還頻頻遭外界拿證據打臉，這是學者為官的最爛示範。更讓人好奇的是，事發至今，為何還看不到主要關係人畜產會董事長林聰賢、超思負責人秦語喬出面回應，而是由農業部唱獨角戲，甚至還對質疑的民代提出告訴。

值得注意的是，除了巴西蛋之外，進口自美國、泰國、澳洲、菲律賓、土耳其等國家的雞蛋或是液蛋，民間也傳出有品質不佳的反應，其中是否也存在類似超思的爭議，又或是保存期限及食用安全等問題，相關部會不能再相互推諉，須共同面對。

事出反常必有妖，此次農業部官員異乎正常的「弱智」表現，甚至在媒體面前上演走人及擋人秀，讓外界很難不作其他負面聯想。尤其此事帶來的食安風險，讓消費者擔心是否已被吃下肚，若任令歹戲拖棚，勢必嚴重衝擊大眾對執政團隊的觀感，連帶影響到民進黨總統參選人賴清德的選情，屆時就算在野黨人選無法整合，賴清德恐怕也很難躺著選，而民進黨立委選情恐怕也會雪上加霜。

回顧過去這幾年，自蔡政府執政以來，包括先前外界注目的綠能光電弊案、疫苗、口罩、快篩試劑採購案，都存在不少小廠商承攬政府大標案、賺大錢的業界奇蹟，過程衍生可能的利益輸送問題，及遭外界質疑無法履約的高度風險，在在暴露執政黨的傲慢和為所欲為。如今，連一個雞蛋都能搞出這等烏煙瘴氣的爭議，難怪主流民意會如此強烈地希望能政黨輪替，執政者若不能自清，那就只能等政黨輪替後，將一切攤在陽光下，當真相大白，相關人員自然必須負起應承擔的責任。

看著農業部直到今天仍企圖以迂迴方式回應人民質疑，這必然讓多數民眾對政府官員失去信賴。因此，各政黨總統參選人有責任公開承諾，未來若當選總統將會追根究柢，給全民一個交代，也要告訴民進黨政府，別忘了農業部是人民的農業部，而不是哪個廠商的農業部。

（作者為農漁經學者）