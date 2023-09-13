時序進入9月中，離2024年的大選只剩下4個月了，不管是選民連署或候選人登記，都迫在眉睫！但究竟如何整合侯、柯、郭這三股不同的反綠勢力，形成選舉同盟，進而訴求台海和平、社會正義與清廉執政，下架民進黨政府，卻是一道高難度的選戰習題。這也是避免兩岸攤牌、台海失控的重大考驗。本文分析3種不同的整合方案，並探討其利弊得失。

方案一，大聯盟政府。由侯友宜選總統，韓國瑜選副總統，柯文哲和郭台銘則爭取擔任行政院長和立法院長，形成一整套對抗綠營的跨黨派聯盟。

此一方案的優點是同時整合了淺藍、深藍、淺綠和游離選民這四股力量，對抗傲慢顢頇的執政黨，勝面非常大。但困難之處則是柯文哲和郭台銘的個人意願究竟如何，三方陣營該如何協調，以及各黨派的立委、閣員席次如何安排？這都有待深入的協商與折衝，其中的變數和阻力恐怕不小。

方案二，藍白聯盟。這是國民黨目前正在嘗試的合作方案，其中包括執政理念如何整合，誰當正、誰當副？不分區立委如何安排，以及閣員名單的組成等不同課題，猶待善解。

另外，如果這一方案最後決定對郭台銘置之不理，很可能會失去大約一成多挺郭選民的奧援，這勢必將影響選戰的勝敗。除非侯和柯兩人同心同德，合作無間，否則若因選民支持板塊和力道的不足，很可能功虧一簣。

其三，柯郭聯盟。如果藍白聯盟的組合出現了變數，導致協商破局，柯文哲和郭台銘就可能重新結合，此時國民黨將面臨單打獨鬥的困境。立委選情亦將丕變，甚至可能在最後階段出現大規模的棄保。但是由於部分支持侯的選民認為勝利在望，堅持固票，最後將無法實現完全的棄保；則柯與郭的合作，勢將面臨失敗的命運。

為了避免2000年大選藍營失敗的經驗重現，此時，唯有積極納入深藍勢力，重新組合成一組人馬，進一步提出兩岸和解方案，並尋求與大陸當局直接對話，形成「跨黨派安定聯盟」。否則的話，恐將讓民進黨輕鬆勝出，持續執政。

由於口說無憑，上述3項跨黨派的整合方案都應由重要領袖牽頭，以文字形式表達共同執政的理念，以及跨黨派結盟、清廉不腐化的施政承諾，並應由參與各方簽字認證，以昭公信。這是政黨政治運作的正軌，也是對選民的重要承擔，形同黨際盟約，絕不該私相授受、利益輸送。

從上述3種組合看來，國民黨中央和侯友宜陣營的戰略布局與主導思維，恐怕才是最主要的成敗關鍵。如果基於個人利益及黨內人脈的考量，拒不妥協，或自視過高，不肯作出必要的讓步，則跨黨派的結盟潛勢與開誠布公的合作空間必將急遽縮減，再一次失去重返執政的契機。

這是24年前國民黨失去政權的教訓，也是對3位參選人的重大考驗！