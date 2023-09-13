超思引起的進口蛋風暴至今難平息，似是一個謊言出現，再用十個謊言包裝。最可笑的是，明明農業部6月說進口效期3個月，但到現在9月了，農業部為護航爭議，竟直接改口「有效期多一個月，因蛋有包膜」。冰箱食物包膜為保鮮，手機包膜防碰撞，陳吉仲難道賈伯斯上身為雞蛋包膜了？還是民進黨為陳吉仲包膜，好延長不下台的命運？

超思從公司爭議、標案爭議，直到現在進口時間爭議，爭議持續不斷，但農業部長陳吉仲只會「切香腸」，遇到一個問題就切一段，回答不僅不清不楚，還刻意放煙幕彈，或顧左右而言他，直到暴雨成災躲一次，高虹安市政爭議又躲過一次，但整起事件不具體說明，再爆疑慮就又切香腸，最終就只能讓外界觀感差到爆表。

農業部沒做事嗎？陳吉仲真是只會天馬行空嗎？倒也不盡然。但單單從處理超思及巴西進口蛋的對外說明，清楚展現了民進黨典型「無能、無為、無力」三無官員的本色。

舉例來說，辯護有效期多1個月，先是說因為「噴膜」、「塗食用蠟」，所以沒問題；當台農為改標道歉，農業部被打臉一次，當地方衛生局稽查沒發現噴膜、塗蠟，又宣稱「被洗選掉了」，打臉第二次，最後乾脆說「之後就沒再噴膜」。

這就不禁讓外界質疑，究竟民進黨的用人標準為何？難道真是只要聽話、立場站對，再蠢再笨再無能都可以嗎？以含糊不清的說辭，來帶過含糊不清的買蛋經過，映射的正是含糊不清的用人品質。如果雞蛋用「包膜」保鮮，民進黨大概也是以「包膜」延長無能卻聽話官員的任用期。