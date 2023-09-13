日前在台北有一場2023地緣政治高峰論壇，由東南亞影響力聯盟舉辦，受邀前來參加的貴賓都是國際政治方面的一時之選，其中來自海外的出席者包含芝加哥大學傑出服務教授米爾斯海默（John Mearsheimer），哈佛大學甘迺迪學院前院長也曾擔任柯林頓政府國防部國際安全事務助理部長的奈伊（Joseph S. Nye Jr.），以及前新加坡駐聯合國大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）等。以視訊參加的艾利森（Graham Allison），則是哈佛大學甘迺迪學院創院院長、克林頓政府時代的國防部政策與計畫助理部長。

會議的主題是「雙向衝突，台灣安在？」不同的講者對於這個問題的分析面向有所不同，但是在場可以聽到的一個共通的旋律，就是這些專家沒有一個人希望看到台海發生戰爭，沒有一個人希望看到和平被崩解：「和平」兩個字是他們的共同語言：不同的專家從各自的不同的角度來闡述，要怎麼做才可以維持和平。

艾利森在發言時表示，所有在台灣的人都應該非常慶幸過去50年來的成就。他認為這是一個奇蹟，無論是在經濟發展方面或民主方面，都有非常難能可貴的成就。不過他提醒大家，這50年來的成就，都立基在一個前提之下，就是兩岸的和平可以維持；如果這個前提不存在，很難想像台灣可以這麼順利，可以透過大家的努力把經濟發展得這麼好，甚至也發展出成功的高科技產業。

展望未來，艾利森認為，如果過去50年來各方所採取的政策，大家都自我克制而繼續維持，戰爭不是不可避免；但是如果任何一方有挑釁的行為，例如中方以侵略性行動挑釁，例如台灣新當選的領袖宣布一邊一國迫使中方不得不回應，或例如美國部分參議員主張成立北約以外的防禦同盟，讓台灣加入等，那就很難說了。

他之前曾寫過的《注定一戰》一書裡面，說明雅典和斯巴達之間的衝突：有些行為在一開始可能不屬於故意，但如果沒仔細思考行動後果，或純粹因應了當時的民意而為之，仍然會有嚴重後果。因為一旦開始做，就會有翹翹板效應，就是一邊升高對立了，另外一邊也不得不升高對立，再來這一邊就必須加碼…如此節節升高。在第一次世界大戰，奧匈帝國的王子斐迪南被賽爾維亞人刺殺的當下，沒有人預料到這會觸動第一次世界大戰，可是在他被殺了以後的五個星期內，歐洲的所有強權全部捲入戰爭。

艾利森認為，如果未來4到5年，美中之間發生牽涉台灣的戰爭，八成機率不是本意如此，但是實際上就發生了。他強調拜登政府一再明確重申接受一中政策架構，不支持台獨，反對任何一方以單邊行動脫離這個架；這樣的政策在實務上是可行的。奈伊教授則在演講中指出，美國對中的策略是「競爭性的共存，合作性的對立」。他也認為如果台灣沒有台獨意圖，沒有道理無法維持和平的現狀。

米爾斯海默說，中共不可能接受台灣宣布獨立，所以台灣偏執的想要宣布獨立，台海就可能走向衝突。他說，如果沒有這個狀況，中共會評估戰爭對它的風險，然後會發現臺灣所處的條件，使得戰爭有極大的不確定性，所以他認為大陸不會冒險。他認為，軍事評估不是發動戰爭唯一或最主要的因素，最重要的因素是政治，一如當年日本基於國內民情的壓力太大，執政者不能不對美國採取行動，所以發動了珍珠港攻擊。

另一位來自海外的出席者、哈佛大學甘迺迪政府學院的華特（Stephen Walt）也認為，台灣不應當過度挑釁。他舉例，下次如果斐洛西或類似的美國人物表達想要訪問台灣，台灣應該回答「現在不是一個好的時機點」。他綜觀斐洛西訪台的結果，最後不但沒有讓台灣更加安全，卻給予中國大陸改變現狀的藉口；他提醒台灣在爭取美國支持時，必須保有智慧，不要做出挑釁行動。

諤諤諍言，不知道台灣政府的決策者，總統大選的參選者，以及一般的人民，是否能夠聽得進去？我們希望可以。

（作者為東吳大學教授、前行政院政務委員）