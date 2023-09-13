舞台已經搭起，劇本也寫好，更重要的是民調明顯回升；在有利條件與環境之下，國民黨總統參選人侯友宜啟程訪美。若目標訂為高標準的「完美出擊」，侯友宜除需拉抬個人聲勢外，更要針對深化美台雙邊關係，提升共同利益；及在確保台灣安全前提下，於美中動態關係中尋求平衡的兩岸關係，提出明確的主張與做法，這絕對是高難度使命與挑戰。

提出論述 贏得美方信任

美國的認同或背書在台灣總統大選中總是一股隱形力量，但侯友宜這次訪美不是「赴京口試」，也不是跟民進黨「比賽親美」。侯友宜訪美最重要的任務是向美國官員、國會議員、智庫及意見領袖傳達明確訊息：國民黨沒有所謂的「疑美論」及「親中」的問題，而是有實力、能力、經驗、政治基礎處理美台及兩岸兩個雙邊關係。

侯友宜此行赴美，訪問紐約、華府、舊金山等主要城市。根據現有行程，他將前往美國在台協會（AIT）總部，拜會主席羅森柏格，會晤美國國會議員，在紐約與華府的智庫發表演說，接受美國主流媒體訪問，並在四大城市分別舉行僑宴與造勢大會。相較於賴清德囿於副總統身分只能「過境」美國，不能進入華府與大華府地區，不能會晤政府官員、國會議員及智庫，侯友宜顯然享有更寬廣的揮灑空間，可創造更大的能見度與聲量。

拜登政府的外交政策強調實力基礎，參選人的實力不可避免影響美方各界的態度與熱度。侯友宜選情已走出谷底，最新民調顯示他已暫時超越民眾黨的柯文哲，雖然仍落後賴清德，若在野勢力能有效整合，不排除後來居上的可能，也使得這次訪問意義更為重大，美國戰場很可能是選情的拐點，對侯友宜而言，將是一場非常嚴肅的挑戰。

為使訪美效應極大化，侯友宜對最敏感、複雜的外交、兩岸、國防、安全等重大問題必須提出清晰、明確的論述，沒有迴避的空間。他對相關議題已陸續提出主張，如「Democracy、Defense、Defrost」的3D總體理念，也就是深化民主，強化國防與降低敵意。只是原則性抽象說法無法滿足美方期待，他必須強有力的區隔出與民進黨迥然不同的理念與路線，說明台灣的訴求目標，同時贏得美方的認同與尊重。

民進黨在極端「反中」意識形態之下，甘為美國極端抗中勢力的代理人，喪失國防與外交政策應有的自主性，造成台海兵凶戰危現狀。侯友宜除了要感謝美國對台灣安全的支持與承諾，破除民進黨的台獨主張外，更要堅定表達台灣不願淪為強權對抗的籌碼，陷入「今日烏克蘭，明日台灣」困局，這需要高度的政治智慧與勇氣。

傳達和平 引領走出困境

侯友宜提出恢復4個月兵役，立即引發拜登政府關切；一句台灣「不是強國的棋子」立刻被綠營扣上「疑美論」帽子，若侯友宜能利用溝通對話消除美國疑慮，同時提出能被美方接受的獨立自主國防政策將是訪問的一個亮點。

同樣地，在深化美台關係上，民進黨政府大力宣揚「21世紀美台貿易倡議」首批協定是近年來最大的成就與突破，但台灣最迫切需要的「自由貿易協定」及「避免雙重課稅協定」仍是遙遙無期，侯友宜有責任嚴肅向美方表達台灣的需求。

美台關係發展連動兩岸關係，大陸方面毫無疑問也密切關注侯友宜的美國之行，侯友宜有關兩岸政策的發言，某種程度是同時向美中兩方傳達訊息，除對「九二共識」等給予更清晰的論述，他更應同時表達兩岸需要交流對話，單從加強軍備等純軍事手段處理兩岸議題，只會升高軍事衝突的風險。

前總統馬英九、美國大師級學者哈佛大學教授奈伊與艾利森、芝加哥大學教授米爾斯海默等最近在「2023地緣政治高峰論壇」分別表達了對話、避戰、和平才是兩岸主旋律，某種程度鋪陳了台灣未來走向，足為侯友宜在美國發言的參考與指引。

侯友宜此行任重道遠並深具挑戰，他必須具體闡述對美關係及兩岸關係的理念，提出實際路線圖，展現國家領導人格局，同時贏得美國與大陸的信任與尊敬，讓選民看到他是下架民進黨、引領台灣走出困境的最佳人選。