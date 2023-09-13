英國有名的歷史學家艾倫約翰·泰勒（Alan John Percivale Taylor）曾經說過：「無論戰爭的政治原因是什麼，其根本原因始終是經濟因素。」因此，面對美中在經濟、貿易、科技的競爭與較量，我們要特別注意國際間地緣政治與經濟版圖的移動和轉換。

金磚國家第15屆峰會剛剛結束，在這次峰會前，有40多個國家有意加入「金磚」，23個國家提交申請，最後峰會同意6個國家加入成為新成員國，估計未來幾年，金磚仍將不斷擴大。

當高盛的首席經濟學家吉姆·奧尼爾（Jim O’Neill）在2001 年提出「金磚四國 」（巴西、俄羅斯、印度和中國）一詞時，幾乎沒有人會想到這個縮寫詞（BRIC）將成為世界上最具潛力的大型經濟體的聯盟基礎。而且在某種程度上，這種潛力正在不斷蔓延。

BRICS集團誕生於2009年，是為了應對不斷變化的全球經濟格局，旨在促進非西方國家之間的合作，應對共同挑戰。 南非於 2010 年加入，現在又有六個國家——阿根廷、埃及、伊朗、衣索比亞、沙烏地阿拉伯和阿聯酋——也將加入BRICS集團。隨著金磚的經濟規模不斷擴大，越來越多的發展中國家都想加入金磚國家，冀望透過這樣的崛起力量，將權力平衡從西方轉移。

中國作為金磚四國的創始國，在對於新成員的遴選過程中具有一定的影響力。很顯然中國希望將BRICS建立成一個與西方抗衡為導向的平台，但這與另一個創始大國印度的想法有些分歧，站在印度的立場，它仍然不願意放棄與美國與西方國家的結盟，因此未來如何達成內部共識，將會是BRICS的一個挑戰。

然而不論如何，金磚國家對世界經濟的影響扮演著越來越重要的地位，卻是不爭的事實。自成立以來，BRICS在世界經濟中的GDP一直在上升，而傳統占主導地位的七國集團（G7）的GDP卻在下降。 如果按購買力平價（PPP）調整後，2020年金磚國家集團對世界GDP的貢獻首次超過七國集團。儘管目前G7的總體GDP仍然高於BRICS，但整體趨勢全球的經濟重心將由以G7為首的「北方國家」轉移到BRICS集團的「南方國家」，已是抵擋不住的潮流。

特別是隨著沙烏地阿拉伯和阿聯酋的加入，以中國主導的金磚國家所涵蓋的全球貿易總額以及為新興國家提供貸款的融資實力可說是如虎添翼，這會不會間接或直接加速去美元化，進而挑戰美元在國際貿易和金融中的主導地位，將會是未來幾年全球經濟學家最感興趣的話題之一。

美中對抗造成世界經濟版圖的快速移動，必然會對未來2、30年的經濟發展產生巨大的變遷。而這樣的經濟變遷所可能帶來的政治動盪，也將會是決定人類未來命運與世界新秩序的關鍵因素。

以美國為主的西方觀點認為，世界現在最大的挑戰就是民主與集權的對抗。其實世界真正的挑戰是西方如何能夠放下霸權，與其他國家共榮共存來克服全球面臨的環境危機與貧富不公。

因此，面對全球經濟的變局，希望中美雙方的領袖都能有智慧用平和、對等、理性的手段解決紛歧，互利共榮，讓全世界都能共蒙其利而不是同受其害。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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