侯友宜今將赴美訪問，這對接下來的選戰會帶來什麼衝擊，訪美過程準備釋出何種論述，又會與華府的決策圈如何互動？不僅民眾關切，華府更是高度期待。對於選情逐步回穩的國民黨來說，訪美順利不僅有助在野整合，也有機會讓國民黨在台美關係上不再居於劣勢。

從華府看台灣，由於目前國民黨民調不算理想，導致許多人懷疑美方對於侯友宜的態度，已經從充滿好奇變成不感興趣，不過，實際的情況卻非如此！

美方對於侯友宜市長訪問高度期待，一方面AIT雖然在台灣有固定與新北市府接觸，但相較於副總統賴清德，和已經訪美2次的柯文哲，長期在台灣擁有高人氣的侯友宜，在華府仍然是傳說中的人物。

從台灣看美國或許以為，侯友宜的民調居於劣勢，就會導致美國改變態度。這樣的說法，或許反映極少部分不關心台灣問題的華府政客心態，但是比台灣更有選舉經驗的美國政界太清楚「民意如流水」是什麼意思。因此，只要是主要政黨的參選人，從美國的利益來看，建立良好關係，是保持未來影響力的基礎，沒有理由選邊壓寶。

更何況，美國看各國候選人，看的是當選潛力，以及是否符合美國利益。別忘了，美國對如何改變民意水流方向了然於胸。所以外國政治人物的民調領先或是落後，不是重點，能不能合作，以及有沒有合作的利益，才是關鍵！

在當前美中緊繃的氣氛當中，美國明確表達會公平對待各政黨候選人，避免產生介入選舉的形象。因此，華府對於侯友宜的訪美安排，比照賴副總統過境的低調處理，但是低調，並不代表不重要。

以當前台灣問題在華府受到重視的程度，任何以台灣為題的演講和會議，都會引起注意，更何況是最大在野黨的總統參選人親自現身。試想，在美國華府瀰漫著台海危機恐怕無法避免的氛圍下，華府政策圈內，從行政部門，國會，到智庫學者，豈有不重視的可能？說得更直白一些，聽聞傳說中台灣的親中政黨來到華府，心裡抱持懷疑的決策圈人士，比誰都想搞清楚台灣的在野陣營，是不是像在華府所聽到的消息一樣，不願守護民主，只想親近中國？

然而，正因美方對在野黨有疑慮，侯友宜的訪美，肯定要做好直球對決的準備。尤其是在國防兵役、能源安全、科技產業，及兩岸外交四大面向，面對美國的抗中氣氛，侯友宜必須有充足的論述準備，帶領國民黨傳達捍衛中華民國的決心，同時強調守護台灣，不會也不能單靠軍事的力量。

如何讓美方了解，期待和平並非示弱投降，而是希望以智慧用外交手段來化解緊張。或許侯友宜可以參考同樣是掃黑警察出身，老羅斯福總統的外交政策強調外交要成功，關鍵在於懂得輕聲說話，加上手握巨棒。國民黨必須讓美國了解，就算手中的武器再強大，也絕對不能忘了輕聲說話的重要。

讓華府了解，國民黨捍衛中華民國有決心，更懂方法。親自現身說法，如能改變長期被刻意曲解的紅統印象，將會是本次訪美的目標，也是美方判斷侯友宜是否能信任的重要指標。

基本上，侯友宜的訪美，考驗的不只是本身的能力，更是考驗侯團隊整合國民黨智庫論述和掌握對華府局勢的能力。因此，訪美行如能順利成功，代表侯團隊與國民黨中央的整合真正進入正軌，也能讓美方對政黨輪替之後的合作路徑產生信心。

更重要的是，如果侯友宜訪美成功，也凸顯國民黨確實具有人才優勢，有助於在野合作的過程中，強調政黨輪替需要人才整合才能成功執政。短暫的訪美行，成敗於否，對侯友宜和在野陣營來說，很可能將是大選的關鍵轉折！

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）