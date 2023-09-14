台胞移動支付（電子支付）服務點11日在南京祿口國際機場啟用。中新社記者在機場看到，不少乘坐直航航班的台胞剛落地就在服務點排隊辦理銀行卡，綁定各移動支付平台，以便在大陸食住行娛購等場景中快捷使用移動支付。

「在大陸使用移動支付需綁定銀行卡，以前我要到大陸各銀行網點辦理。現在航班落地南京後，在機場的台胞移動支付服務點，從掃碼填單、開戶領卡，到完成移動支付平台綁定，總共只要15分鐘。我覺得非常方便。」在南京大學讀書的台青魏同學表示。

據富邦華一銀行南京分行行長金軍介紹，江蘇是大陸台資高地，該台胞移動支付服務點啟用後，將為到江蘇考察走訪、工作生活的台胞提供更多消費場景的便利。

據瞭解，台胞可提前在線上預約開戶、填寫開戶信息，以及選擇辦理地點、辦理時間等。網上審核通過後，台胞到祿口機場台胞移動支付服務點即可領卡、綁定移動支付平台等。

祿口機場航站區管理部主任丁琛表示，機場方面將台胞移動支付服務點櫃檯設置在到達區域的醒目位置，並配備了相關硬件。

長三角多地正陸續恢復直飛台灣航線。今年4月起，南京—桃園、南京—高雄的直飛航線逐步有序恢復。自9月23日起，中國東方航空江蘇有限公司計劃恢復南京直飛台中航線。此外，無錫—桃園、無錫—高雄等航線也在恢復計劃中。（朱曉穎）

（本文來源：中新網）