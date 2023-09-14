近期美國總統拜登出訪越南，美、越兩國簽署歷史性的「全面戰略夥伴」協議，使美國成為與中、俄等四國並列的越南最高層級外交關係國。拜登藉機表達並非在與中國冷戰，更意有所指地表示因為中國經濟困難之故，侵台可能性降低。顯然，美國是看上越南在地緣戰略上圍堵中國的重大價值，因此拜登此行帶上多家美國科技巨擘高層隨訪，欲假經濟惠越的手段促使越南加速傾美。

如此地緣政治布局實乃美國過去所慣行。舉一顯例，過往冷戰時期，美國為了在東歐有效圍堵蘇聯西擴，美國選擇背棄民主意識形態的價值選擇，完全以現實主義作風行事，竟與共產主義國家南斯拉夫合作「聯南制俄」，以此削弱蘇聯在東歐的地緣控制力。

當時南斯拉夫由狄托進行統治，蘇、南兩國雖同是共產主義國家，然而狄托極度抵制蘇聯欲干預南斯拉夫內政的野心，最終與史達林決裂。但由於南斯拉夫的意識型態與地緣位置的獨特性使然，使其在冷戰時期成為贏家。南斯拉夫受益於蘇聯尋求對外貿易的生存需求；而南國本身雖是共產國家，卻選擇與冷戰兩邊陣營均保持關係的對外策略。因此南斯拉夫成為西方國家產品輸入蘇聯、蘇聯出口大宗物資到全球市場的窗口國家，幸運的搭乘地緣政治的財富列車，南斯拉夫成為當時東歐少見在經濟生活方面稍可與西方國家對比的國家。

好日子也有到頭時，隨著蘇聯解體冷戰結束，南斯拉夫的地緣政治紅利告終，失去窗口國的南國經濟開始下滑，隨之而來的是壓抑已久的國內民族衝突嚴重爆發，最終國家解體分裂成六個國家。

越南在美中冷戰形勢所扮演的角色與南斯拉夫何其類似。越南同樣奉行跳棋式外交尋求權力平衡；越南同樣想藉雙邊冷戰尋求經濟紅利；越南與中、美意識形態的關係複製了南國與美、蘇；越南同樣與鄰國中國曾有歷史摩擦；越南也有內部的地區矛盾問題。但稍有不同的是，南斯拉夫的冷戰沒有成為美國軍事、經濟圍堵的棋子；美國已無法複製冷戰馬歇爾計畫的慷慨政策，提供大量持久的地緣政治紅利給越南；中國與蘇聯不同，對鄰國沒有強烈的領土野心。

「上帝太遠，中國太近」是越南要認清的環境現實。儘管拜登此次帶了一批巨擘高層作勢將大舉投資越南，但回顧美國過去在其他國家的「進出史」，說明了美國在國家利益上始終是採取逐利避害的遊牧民族心態、蝗蟲過境作風「有利則進、無利則退」，美國惠越政策的可持續性存疑。而美國的資本在全面圍堵中國的政策需要下，越南實際可以分杯羹的紅利又有多少？

「以古為鏡，可以知興替」，南斯拉夫的興亡史堪作為越南在美中對抗的長期形勢下，尋求國家生存與經濟發展的一面明鏡，同時也是預視台灣當前傾美遠中政策前途的達摩克利斯之劍、阿喀琉斯之踵。

（作者為自由撰稿人）

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