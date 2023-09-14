超思進口巴西蛋事件爆出「誤標效期」的人謀不臧，食藥署要求全面下架並予以開罰。怎知，又遭爆7萬多顆問題蛋不知去向疑雲。台農蛋品董事長涂萬財突然反擊「認錯是農業部要我講的，叫我擔下來，快點平息這件事情」。這下子，問題更大條！

超思進口巴西蛋，先前爆出部分檢驗不合格必須銷毀，現在又被爆出「誤標效期」、7萬多顆問題蛋不知去向，民眾不知把多少問題蛋吃下肚，衍生重大的食安風暴；現在傳出台農董座不願背黑鍋，反指農業部官員為求傷害止血，要台農扛責，這就是輿論所痛批陳吉仲的，一家資本額50萬的超思，蛋品一再出事，有何專業可言？怎麼裁罰、如何負賠償責任？農業部挾官威逼廠商背黑鍋，陳吉仲還不快滾蛋？！

立委江啟臣統計，農業部主管的歲出預算額度1622.7億元，在行政院各部會排名第7位，卻編列1億6991萬元的媒體宣傳經費，位居各部會媒體採購之冠，可見得陳吉仲靠花大把銀子收買綠媒、收買網軍搞宣傳，粉飾太平。有錯都是阿共的錯、都要廠商背黑鍋，連這麼重大的食安風暴也要甩鍋，那麼陳吉仲一再失格硬是要護航被質疑的超思公司，背後撐腰者究竟是何方神聖？

農業部遇到麻煩的慣用伎倆就是找人背書、扛責、甩鍋、收買綠媒，現在台農不忍了，揚言要找律師保護公司權益，那之前9大蛋商連署聲明力挺農業部、超思，是不是農業部施壓下的假象？官逼民反，莫此為甚，蔡政府官箴全敗壞光了！陳吉仲，還不快滾蛋！

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