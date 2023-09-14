高虹安的風波越演越大，新竹市府的說法與離職的文化局長，各執一詞，外人僅能從表面上的說詞探知一鱗半爪，究竟真相如何，恐怕還需要雙方將資訊全部平攤出來，才能判斷。

高虹安是在藍綠爭鬥的夾縫中，脫穎而出，擔任新竹市長的，本來就承載著失利者雙方的舊仇與新怨，再加上高虹安本身的行事風格，多少也頗引人爭議，因此從立委任內到市長職務內，許多原本是未足掛齒的小事，也被有意地誇大渲染，寖至衍成引人矚目的風波，惡意螺旋一直上升，不但高虹安身蒙其累，就是連民眾黨與柯文哲主席也成了眾矢之的。選舉將近，這種政治攻防，其實本就在意料之中，不足為奇。

推究這番風波的成形，高虹安的危機意識不足，因此在處理上是明顯不夠圓足的，但風波的擴大，推波助瀾的恐怕也並不如只是針對高虹安而來這麼單純。這是「一石四鳥」之計的運用，其中包含著新竹市長一役落敗者的洩憤之舉，也包括了被離職者心內的不平，而藉此掩蓋執政黨新近發生的弊案，移轉焦點，同時針對其心目中的對手，項莊舞劍，意在沛公，更是無法掩識的明顯企圖。

高虹安的事件，已有部分正在檢調偵辦中，不日應當可以水落石出，任何人的揣度臆測，都無助於是非的釐清；至於近日的豪車、豪宅，乃至男友干政的紛擾，據聞政風處也已開始約詢，相信不久亦能有較可信的結果。過度的揣測、推論，都只能視為政治攻防的手段，其實是不必深信的。台灣的政治氛圍，總是極端兩極化的，愛之欲其生，恨之欲其死，都是不足憑信，但卻是難以遏止，只能付之一嘆的。

高虹安應當自己直接面對這些蜂擁而至的浪濤，這是任何人都不能替她出面扛擔的。她是民眾黨員，又是民眾黨唯一的地方首長，民眾黨無論如何也無法逃離責難，當然也必須作相應的處理。

民眾黨目前的處理方式，其實是可圈可點的，於法律相關得，自有法律可以裁決，民眾黨只能靜待法律的裁斷，才能有下一步的因應措施；於法律無關，涉及高虹安個人交友、行事風格的部分，也只能由高虹安講清楚、說明白；而關涉到民眾黨的部分，高虹安已辭去選決會職位，也於中央委員作了請假決定，這也是相當合情合理的。

民眾黨是新興政黨，理應珍惜任何一位從政黨員，除非事證明確，自不應過早作出評斷與處置。為了弊絕風清，目前民眾黨已與「勤業眾信」合作，設「第三方平台」，連不具名檢舉，都將作嚴格的檢視，這對樹立一個新興政黨的清新形象，無疑是具有重大意義的。

不可諱言的，政治圈魚龍混雜，不免有玉石難分的情況，由第三方平台作檢核，自可避免黨同伐異的缺失，這更是於法律之外，政黨自我約制的良方。

（作者為退休大學教授）

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