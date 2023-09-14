世界上真的有刀槍不入的人嗎？答案是有，在那裡？在中國。公元1900年前後，在中國山東一帶，有奉命組織，相信神靈附體，刀槍不入，槍砲不傷，人數眾多，稱為義和團。

慈禧太后欲借助義和團的力量，扶清滅洋，派軍機大臣剛毅到涿州視察，回奏：「天降義和團，以滅洋人」義和團開始以扶清滅洋為口號，進京勤王。1900年6月21日慈禧公布「宣戰詔書」對英、美、法、德等11個國家宣戰。

開始殺害洋人，殺一個洋人賞銀50兩，殺洋婦40兩，洋孩子30兩，攻打使領館。宣戰的11個國家，有8個國家派有軍隊來華，戰事當然是清軍一敗塗地。慈禧率光緒皇帝逃至陝西西安，求和，1901年9月7日正式簽訂著名的辛丑條約，賠款白銀4億5千萬兩。4億5千萬兩是很大的數字。當時中國有4億人，每人一兩，另5千萬兩，是將慈禧太后從圍困區安全贖出來的贖金。真是悲哀又難過。

滿清末年自鴉片戰爭以來，各種戰爭，都是列強主動派兵打我們。只有這一次，居然是我們主動向11國宣戰。勇氣是哪裡來的？居然是因為相信義和團的人，可以「刀槍不入，槍砲不傷」，現在大家想到都會覺得傷心好笑。但是大家不要覺得傷心好笑，這種傷心好笑的事，即將在台灣發生。

台灣2014年總統大選即將來臨，選舉新聞每天佔滿媒體，所講的都是一些無聊事。性騷擾，性侵害，假論文滿天飛。詐騙案處處在，台灣已變成詐騙王國，詐騙技術享譽全世界。至於至關民生的缺水、缺電、缺蛋、缺、缺…及交通安全；孤苦老人在家等死、照顧殺人時有新聞，天災人禍不斷，但當政者只會打爛仗，與民不聊生已相去不遠。

更糟糕的是，兩岸已達劍拔弩張之境。有國內外專家估計今年底至明年，中共即會武統台灣。但是現在各黨各派有意參選總統的大將們，沒有一個能提出解決之道。民進黨已執政兩屆，今又有可能再當選。他們對於即將面臨的武統，好像一點都不在乎，他們手上的武器就是「義和團」認為抱住美國大腿――兵役延長，增加預算大買美國武器，連火山地雷也通過購買預算，2019年交貨，認為這樣就可免於被武統。這與滿清政府相信義和團「神靈附體，刀槍不入，槍砲不傷」，幾乎沒有兩樣。

政府另一義和團心態是，花錢邀訪許多美國、英國等過氣政客來台，大表支持台灣抗武統，以為這樣台灣就可以「神靈附體，刀槍不入，槍砲不傷」，英前首相特拉斯今年5月訪台，價碼9萬英鎊。美國前國務卿龐佩奧去年9月訪台，價碼15萬美元，美前眾院議長裴洛西訪台314萬美元。更早一點，美國卸任總統柯林頓2005年第一次訪台演講費新台幣800萬元，連同其他費用近千萬元。2010年再訪台，僅22個小時，演講費及其他費用共新台幣3000萬元。

請問花這麼大價錢，找這些下台的過氣政客，來台灣轉一下，就可以增加台灣反武統的力量嗎？真是笑死人了。我也當過經濟部次長、財政部長、監察院長、立法委員，我現在想跟政府部門打個招呼，或想拜託什麼事，屁用都沒有。台上台下，完全是兩回事，花大價錢找英美退休官員來訪，除了自我安慰只剩下自我，臉上貼金，屁用都沒有，遑論有助反中共的武統了。

但是我們執政者，跟慈禧太后一樣，認為有洋人義和團相助，可以「刀槍不入，槍砲不傷」，親愛的台灣同胞，趕快準備4億5000萬兩白銀消災吧！這是慈禧太后誤國，辛丑條約的賠款。台灣如被武統，而美國等洋人勢力又真的介入，台灣將成為烏克蘭第二，大家的損傷何止4.5億兩白銀呢？

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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