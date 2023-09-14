郭台銘宣布與《人選之人》的演員賴佩霞搭檔參選總統；他說，這是萬中選一的最佳人選，更是唯一人選。的確，放眼台灣，有誰會願意配合演出「保送賴清德、下架在野黨」的拖棚歹戲？因此，找演員擔綱副手，看似荒謬組合，實則是再適合不過的天作之合。

在野勢力整合為一，是2024政黨輪替的唯一勝選方程式，做不到這點，無論再努力也終究徒勞無功。

因此，郭台銘宣布獨立參選後，何以各方民調均顯示，他不僅沒有出現慶祝行情，支持度還跌至只剩個位數。關鍵原因，就在於部分原先挺郭的選民，是基於期望在野整合後由他代表參選總統；但他的獨立參選，顯然是顛覆整合工程，與期望背道而馳，失望之餘，自然不願再給予支持。

換言之，郭台銘若堅持參選到底，他在2024所能發揮的角色意義，就是「成事不足、敗事有餘」，除此之外，沒別的了。

這個道理，多數選民都懂。郭台銘的幕僚，或許也曾當面直諫，只是他是似乎誤以為只要擁有「鈔能力」，即使不得民心，也能像過往縱橫商場一般將對手往死裡打。的確，這一棒真可打到人，只是打到的不是執政黨，而是在野黨。

傳統商場總習慣逢場作戲，這回郭台銘不只假戲真做，還找來演員搭檔競選總統。雖然，當他說出「賴佩霞」這三個字時，所有人的下巴都快掉到地上，但從現實而論，除了「演員」，還有誰更適合配合郭董歹戲拖棚？

或許賴佩霞點頭當副手的初衷，是希望落實整合在野。但，在此之前，她是否能先說服郭台銘放下「先讓大哥做四年」的執念？如果做不到，整合劇本不免太過不切實際。

賴佩霞在《人選之人》扮演總統當選人林月真，郭台銘的競選列車若要繼續駛向窮途末路，當敗選作收、曲終人散，屆時或可考慮投資拍攝《人選之人》第二季，親自擔綱「總統林月真」的接班人，把現實中得不到的東西，搬到戲裡實現，當個戲如人生的「類總統」，相信坐在戲棚下的「賴總統」肯定會掌聲如雷。

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