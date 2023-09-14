郭台銘的副手終於宣布了，對任何人都是個震撼彈，因為賴佩霞的知名度並不高。充其量只知道她是隋棠的婆婆。

只有圈內人曉得，賴佩霞唱歌、也演戲，因為是混血兒，跟費翔一樣，一出場就給人深刻的印象，影視圈中賴佩霞也相當自愛，沒聽過有什麼緋聞，總是按時上節目，上完節目即走，對台視的淵源也相當深，是不是這個緣故，現在選情激烈，支持郭台銘的電視媒體並不多，只有台視對郭的活動全程轉播。

郭董似乎跟影視圈有脫離不了的關係，最早跟劉嘉玲十指相扣，投入選戰後林志玲、賈永婕先後冒出檯面，最後圈定的人選亦是圈內人賴佩霞...，感覺郭董身邊總是不乏女星襯托，這別人當然也干涉不了，畢竟人選是自己決定的，粉味重不重他自己曉得。

不是說演藝人員有什麼不好，賴佩霞的確也很上進，復興美工畢業、投入影視圈、轉任作家、出版商、心靈講師...不過影視生涯佔的比例最重，只是知名度小了些，郭的副手名單出來後還真有點嚇人，鄉民互相打聽，是不是｢郭賴配｣了？還有人打趣，喊｢賴副總統｣是喊賴清德還是賴佩霞？更多的人問，這到底是演的哪齣戲...？

不管怎樣，郭台銘要選就認真選，不要光說不練，老跟影視歌星扯上關係，選總統是國家大事，不僅僅是娛樂圈的事。

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