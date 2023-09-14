連署參選的郭台銘宣布副總統人選為資深藝人賴佩霞，郭賴二人的總統副總統美夢能否成真，得先看連署能否成功。

根據《總統副總統選舉罷免法》，年滿20歲即可連署，但連署人應於連署人名冊及切結書上簽名或蓋章，附上本人身分證正面的影本，並填妥戶籍地址、出生日期等相關資料。至於連署人數，則應達到最近一次總統副總統選舉的選舉人總數的1.5％。以郭賴二人為例，他們須於11月2日前完成28萬9666份連署；這28萬9666份連署，還必須經過中選會的審核，確定每份連署書資料無誤，沒有重複連署或造假的。

換句話說，這將近30萬份的連署書，送到中選會時，連署人的相關個資「全都露」，擬連署參選人的支持者，中選會一清二楚。儘管，參與連署者不一定、也沒有義務一定要在正式投票時把票投給被連署人；但是，從某個角度而言，這是不是違反了民主選舉秘密投票的原則呢？再說，內政部2300萬人個資都「流落」到國外網站上了，誰能保證，連署資料會不會外洩、被駭，甚至被用來威脅利誘連署書上的選民改變投票對象！

歷屆總統副總統大選，連署參選的二人組，幾乎都能達成連署的門檻，但從未有人藉著連署參選而勝選的。如果說，連署參選的相關規定是要嚇阻人民行使參政權，減少大選的困擾，那麼，只需大幅提高參選保證金和退還保證金的門檻即可，何必要擬參選人耗費巨資、組織動員搞連署？中選會又何必浪費公帑去抽查連署資料，甘冒洩漏個資的風險？

事實上，為避免小黨林立，多黨參選或是連署參選爆炸，國家元首當選人得票數不過半、形成少數統治，導致社會共識不存，現有總統副總統選舉罷免法及其相關規定，最該修正的是將總統副總統大選改為兩階段式投票。第一階段投票結果若無候選人取得過半選票，一個月後，由得票前兩名的候選人進行第二階段投票，確保下任總統取得過半數選民的支持，以符合民主政治簡單多數的原則。

真能如此，候選人的國安、經濟與福利政策才不會走偏鋒，唬爛選民，激發對立。以本次大選為例，若是修法在先，候選人的兩岸和國際外交政見自然趨於中立平和，戰爭恐懼和風險自然降低。三腳督、四腳督甚至五腳、六腳督，選前民調才具有參考價值。最終，無論誰與誰合，誰與誰爭鋒，也才能確保台灣不會淪為少數統治和少數對抗多數的困境。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※