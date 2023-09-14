論者常說，美國霸權有三大支柱：美元、美軍和美國科技。為了維護科技霸權，自川普2018年開始打壓和制裁中國的高端科技開始，拜登上台後繼續加碼，聯合日、韓、歐洲和台灣地區，徹底斷絕華為取得任何西方先進晶元技術的途徑；大家都說，美國是以洪荒之力，聯合世界上可以聯合的所有力量，使盡各種手段，包括慫恿加拿大綁架華為創始人任正非的女兒孟晚舟，無論如何要把華為掐死。試想，華為只不過是一家民營企業，1987年創立，一度曾瀕臨倒閉，並且幾乎被摩托羅拉收購，可是，在美國舉全國之力，加上一些助虐的幫手，拳打腳踢，把它摁在地上摩擦，它活了下來。在苦鬥3年之後，悄聲不響地推出了5G手機，這個成就，真的是驚天地而泣鬼神呀！

據報導，任正非的出身並不好，父親原來是國民黨的軍人，所以家庭定性屬於「黑五類」，小時備受歧視待遇。居住在貧窮落後的貴州，儘管節衣縮食，全家仍然經常挨餓，六個兄弟姐妹中，一人餓死。父母強調子女的教育，使任正非得以走出山村，受到大學教育，並終於到當時大陸上最自由的深圳去創業。這樣出身的人居然能把錢視為身外物，拒絕上市撈金，把公司的股份悉數分給所有員工，並不拘一格，廣招天下人才，全心全力搞研發。

它未雨綢繆，在世界上絕大多數公司都採用效率第一，控制庫存，縮減編制的現代企業規劃的今天，它卻大量儲備人才，設立了海思，設計出自家的高端晶圓。海思還設計了「備胎」，當谷歌禁止華為使用安卓系統時，它在很短的時間內推出了自己的鴻蒙操作系統。 不准它使用全世界通用的美國晶片設計軟體（EDA）時，它很短時間內設計出自己的EDA，不准它使用全世界通用的資料庫管理系統甲骨文（Oracle）時，它又推出了自己的資料庫軟體。

華為是一家非常獨特的公司，也正因為如此，美國能夠打垮法國的阿爾斯通，兼併它的優質產業，能夠打垮當時在晶圓領域領先的日本東芝，奪回晶圓的主導權，能夠在亞洲金融風暴時抄底天量的韓國三星的股權，可是，當它使用類似的手段來對付華為時，華為沒有被它打趴下，華為埋頭苦幹，在失去了代工的台積電和沒有最先進的光刻機的情況下，突破了重重路障，異常低調地推出了5G手機。

許多論者都已經指出，這不單單是一個手機的事。這是一個高端科技產業鏈的事。拜登入主白宮之初誇下海口，他絕不容許中國超越美國。為此，他聯合盟友，試圖建立一個把中國排除在外的高科技產業鏈。起初，他可能想聯合盟友跟中國脫鉤，可是不但歐洲做不到，連美國自己也做不到，所以就想縮小範圍，改為「小院高牆」，也就是把脫鉤的範圍固定在涉及「國家安全」的領域，而高端科技就是在這個「小院」裡的東西。隨著華為突破這個小院子，拜登的整個制中戰略就出現了危機。

在全球南方，能夠跟發達國家分庭抗禮的，老實說，只有中國。中國的製造業是美國、日本和德國的總和。在貿易領域，中國是130個國家的第一或第二位的貿易夥伴。如果美國能夠把中國排拒在高端科技之外，那麼，中國在發展中國家中的號召力就會被大幅度削弱。這也就是為什麼華為的突破引起世界轟動的原因。

1991年蘇聯解體之後，美國成為獨一無二的世界超強。儘管師出無名，可是當美國以雷霆萬鈞之勢打敗伊拉克的時候，它的國力和威望達到了頂峰。但是，接下來，美國接二連三地犯了戰略錯誤，在阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞，跟伊斯蘭教的恐怖組織糾纏不休，前後長達20年之久，消耗了巨量的國力。在國內，兩黨之間的鬥爭愈演愈烈，而貧富差距也無阻力地繼續擴大，製造業佔GDP的比例下降到10%。疫情肆虐過後，政府幾乎無節制地印鈔，導致國債飆升，高達32兆美金。有估計顯示，在拜登的4年任內，從墨西哥邊境非法入境的移民將高達700萬人。這些事實凸顯的是，美國國內的問題才是當務之急，而美國卻惹上了俄烏戰爭。不論誰是誰非，歷史會把俄烏戰爭的責任扎扎實實地放在拜登的肩膀上。

俄烏戰爭是一個分水嶺。當美國率領北約和歐盟跟俄羅斯互相消耗的時候，中國悄悄地促和了沙烏地阿拉伯與伊朗的和解，篡奪了美國在中東的主導權。同時，全球南方國家都看到了機會，它們必須自求多福。8月間，金磚組織峰會擴容，從原來的5國增加到11國，還有20多個國家有意加入。金磚組織正在醞釀另起爐灶，建立自己的貨幣和結算體制。也就是說，俄羅斯在軍事上對抗美國霸權，金磚組織試圖在金融上制衡美元霸權，而中國，通過華為的突破，要在科技領域挑戰美國的霸權。這些都不可能在短時間內完成，可是，它們為動搖美國霸權起了個頭。

（作者為中美論譠社理事）

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