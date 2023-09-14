民進黨全面執政這7年多來，大舉「聯美抗中」大纛，兩岸關係劍拔弩張，台海局勢風高浪急，除了少部分激進台獨基本教義派，大部分台灣民眾雖不至於寢食難安，但也確實憂心忡忡。所以，前總統⾺英九指兩岸關係惡化導致少⼦化，也是其來有自，並非空穴來風。詎料，行政院副院長鄭⽂燦卻一貫膝式反應，表示馬英九的說法⾮常荒謬。

真搞不懂他認為荒謬的點在哪裡？

目前雖然西線無戰事，但仍感受到兵凶戰危的氛圍，這不，前幾天解放軍又派出20艘軍艦環島一日遊，面臨戰爭可能迫在眉睫的擔憂，辛苦懷胎十月生下孩子，能不能給他一個安全長大的環境都無法保證，更降低了民眾生養孩子的意願。

馬英九的說法既是其言也善，更是有感而發，畢竟從2016年5月20日以來，民進黨大陸政策起了翻天覆地的變化，拒不承認九二共識、民共缺乏互信機制，不僅維持不了現狀，更回不到從前，大陸對台經濟制裁、外交攤牌、軍事擾台，接踵而來。反傾銷、貿易壁壘審查、檢討ECEA早收清單。解放軍機艦巡弋台海就像在走廚房，海峽中線、防空識別區，通通不復存在，台灣人民還能嚮往馬政府時期，和平穩定、經濟繁榮的美好年代嗎？

是故，兩岸關係惡化之於台灣少⼦化，就算不是充分必要條件，也不全然沒有因果關係，少子化現象必將衍生勞動力、生產力、消費力供給不足，影響台灣經濟增長和國際競爭力，試問民進黨政府的鄭⽂燦副院長，您的解決之方又在哪裡？搞不定兩岸關係，恢復不了和平穩定、享受不到市場紅利，如何提高生育率？

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