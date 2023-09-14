漲漲漲，蔡政府又宣布調漲2024年基本工資，2024年元旦時薪從176元調漲至183元，月薪部分則從2萬6400元調到2萬7470元，蔡政府還喜孜孜地宣布，預估調整月薪部分，全台有179萬名勞工受惠，時薪部分則有60萬名勞工受惠。明年就是大選年，蔡政府擺明透過國家機器，霸道實行政策買票，但蔡政府的加薪政策，卻是由最無辜的中小企業主們含淚買單。

蔡政府上台後無力處理兩岸關係，更是無法有效地提振整體台灣經濟，疫情過後全台景氣如一灘死水，蔡政府卻只會從基本工資下毒手，連續8年基本工資調漲，讓全台中小企業苦不堪言。

從2015年累計至今，月薪累積漲幅已經達32％，而時薪漲幅更累積高達46.7％，台灣中小企業經營成本暴增，蔡政府就是將照顧勞工的重責大任，甩鍋給全台灣中小企業主來承擔。

而且蔡政府對於調漲基本工資並沒有任何配套措施，也沒有充分的與業界溝通或提供補貼政策，之前一例一休的貿然實施，就造成了中小企業經營成本暴增與混亂，今日基本工資的持續上升，更是讓諸多中小企業主頭髮發麻，而且打工時薪持續飆漲，更是出現了領月薪的人員，若換算成時薪，還不如打工時薪的荒謬狀態，但蔡政府只會出張嘴，硬逼中小企業買單。

但蔡政府的無能與甩鍋，也非只有在基本工資調整此事上，近兩年來全球油價高漲，跨國運輸成本增加，更讓台灣整體物價指數飛漲，國內諸多商品漲聲四起，近日國內物價指數更已經突破百分之二通膨警戒線，相關民生必需品價格飆漲，這也令全民痛苦不已，當台灣民眾期望蔡政府能出面管控物價之時，蔡政府卻雙手一攤，毫無任何作為可言，直接放任國內物價飆漲。

畢竟蔡政府光買個雞蛋，都可以搞出弊案，我們也不用太期待蔡政府。蔡政府不從相關經濟政策上著手，卻放任物價飆漲，是嚴重失職，能作為卻不作為，放任物價飆漲，讓全民陷入通膨噩夢當中。勞動部長還天真地認為，調整基本工資就可以讓勞工們發大財，蔡政府的高官們集體缺乏苦民所苦的施政認知，這群人終將造就了一個無能且失職的政府。（作者為民眾黨中央委員）

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