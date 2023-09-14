大陸公布〈支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見〉全文，雖在選前敏感時刻，但民進黨並未如4年前「一國兩制台灣方案」般強烈反彈，民進黨為何變得低調，可能還需要一些時間才會明朗。但更重要的是，大陸這個動作是在釋放什麼訊號？

福建融合示範 和平訊號

首先，是兩岸和平的訊號。大陸自40年前確立和平統一路線後，福建就從「對台備戰前線」轉身為「兩岸交流重地」，如今推出融合示範區規畫，更說明大陸無意對台動武、無意改變和統路線，否則福建應變回備戰前線，怎麼可能投入資源建設示範區，希望吸引台胞台資？

近些年，美中台總有些人樂此不疲炒作「武統時間表」，從2025、2027到2035不一而足，烘托台海兵凶戰危的氣氛。當然，大陸對民進黨和美國挺台右翼採「硬的更硬」策略，但對象明確，對美國與台灣其他民眾則「軟的更軟」。這份〈意見〉開篇即強調兩岸一家親、以通促融、以惠促融、以情促融，「通」、「惠」、「情」軟話講好講滿，說明和統是中共不變的方針。

第二個訊號是尊重台灣民意。〈意見〉與其說是主動倡議，不如說是在尊重兩岸分治現狀前提下，善意回應台灣民意的訴求。很多人以為閩台「新四通」是2019年習近平單方面提出的對台主張，實則謬矣。事實上，金馬與對岸福建通橋、通電等，最早提出的是台方，早在1990年代就有人提出。陸方此次將金廈、馬福「一日生活圈」納入官方論述，在金門、馬祖應有相當堅實的民意基礎。

〈意見〉全文公開前，有人猜測是否涉及政治，但最終定調在經貿、文化、社會層面，凡涉及公權力處，都屬於陸方自身行政管理層次，這是陸方對兩岸分治現狀，對金馬地區台灣治權的尊重。兩岸關係條例明訂，民眾不得擔任對岸黨政軍、人大政協等公職，而〈意見〉向台灣民眾開放的職位，僅限於社會治理、司法監督等非公職，是對兩岸政治爭議的擱置。

第三個訊號是促融，侯友宜、柯文哲都針對金門發展提出明確的政見。侯友宜提出金門與對岸通電通氣、打造金門成為兩岸客貨樞紐、影視文化城、兩岸醫療專區、金廈大橋公投、提升金門軟實力等主張，讓金門成為兩岸經貿示範區。柯文哲提議金門作為兩岸之間的「和平試驗區」，並認為金廈大橋若在金門舉辦公投一定會過。

台企優惠待遇 不受影響

大陸建設兩岸融合發展示範區的〈意見〉，突出「操之在己」的主導思維，但政策主張大量吸收和回應國民黨、民眾黨以及金馬在地民意的各種建議和意見，如金廈大橋、金廈通電等。假如2024大選果真實現政黨輪替，兩岸重回和平發展路徑，大可將金廈「同城化」與「示範區」作為雙方協商、共同推動的議題，創造兩岸民眾「看得見」、「用得到」的交流成果，尤其金廈共用廈門新機場，允許台方民航班機起降，解決金門機場腹地太小無從擴建，班機動輒被迫停飛的困擾，而能成為「兩岸和平地標」。

即便2024民進黨繼續執政，雙方若能秉持善意的默契，放手讓地方政府由下而上推動「融合示範區」和「一日生活圈」建設，兩岸關係就不必悲觀。小三通和金廈通水相繼在陳水扁、蔡英文任內實現，金廈通橋在金門當地已經是跨黨派共識，當地綠營民代也舉雙手支持，民進黨政府不應製造障礙。在促融大政策下，未來即便中止ECFA，依照〈意見〉的規畫，應會對在金門、馬祖及福建註冊登記的台灣企業維持原有優惠待遇。

如此一來，金馬地區各項硬體建設勢必升級，成為兩岸交通與貨運的新樞紐，不僅台灣的人流、物流、金流可以流向當地，橫跨閩台小兩岸的「融合示範區」也會更加繁榮。屆時，兩岸民生福祉的和平競賽，將取代意識形態的統獨之爭。可以說，「建設兩岸融合發展示範區意見」，是爭取台灣民眾心之所向的「民心大公投」。