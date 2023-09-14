選在國民黨總統參選人侯友宜啟程訪美的同天，郭台銘公布副手人選是演員賴佩霞，果然外界焦點全在賴佩霞演出的《人選之人─造浪者》身上，還有人說這是現實社會中的第2季演出。不過，從各家民調結果來看，郭早已在總統大選中出局，卻一再「歹戲厚拖棚」，簡直把國家前途當兒戲。

郭台銘參選動作頻頻，卻掩飾不了他的野心，先是喊要遵守國民黨提名的遊戲規則，後卻失信，宣布要透過連署方式參選。郭明知在野分裂的結果等於保送民進黨賴清德當選，仍一意孤行。但就算砸錢動員再多公關公司打造新人設，民調依然墊底，也讓原來靠向他的國民黨內投機分子卻步。

演很大的郭再搭政治台劇熱潮，找了有美國籍的賴佩霞當副手，讓明明不好看的戲，加油添醋演不完，難怪連侯友宜都說，「自己不清楚郭台銘的規畫」。郭若是想扮「造浪者」，大可遵守當初的承諾力挺侯到底，一再出手攪局，最後可能弄巧成拙，成為民進黨幫凶，歷史的罪人。

根據中時新聞網的最新民調顯示，「侯柯配」凌駕「賴蕭配」近9%，學者認為柯文哲的年輕支持者也會挺侯；其他民調也指逾6成民眾希望政黨輪替，顯示在野第一大黨的國民黨，有責任在2024大選中扮演對抗民進黨的領頭羊。再看看民眾黨的新竹市長高虹安最近的一連串風波，就可知道執政不是靠聲量，而是得要有經驗的團隊。

俗話說，「好戲厚鑼鼓，歹戲厚拖棚」，「侯柯配」在野合作是唯一的勝選方程式，但前場熱身猛敲鑼卻沒有行動，戲拖太久讓人看了又急又恨，現在該是好戲上場的時候了。相信侯友宜赴美「面試」返台後，應是水到渠成的時刻。