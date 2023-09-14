美國消費者物價指數（CPI）雖然從破40年紀錄的8%降到4%，台灣的CPI也下降，但絕大多數人民還是無感，物價是再也回不去了。

CPI用來衡量通貨膨脹有很大缺陷，在美國，它不包括勞務支出，只是貨物；在台灣更荒謬，不包括最大通膨來源─房價及租金，似乎只是農業時代的指標，並不能反映人民的苦況，只供政客使用來欺哄民眾而已。

今年8月初，〈羅剎海市〉在華語世界爆紅，同時，在英語世界出現一首民歌〈理查蒙以北的富人〉（Rich Men North of Richmond），一夜走紅，說到人民的心坎，例如「我出賣靈魂，勞碌終日，工作超時，只為幾文臭錢」，句句點明各種不同的社會問題，從低薪、貧窮、通膨、苛稅到無形控制。

而美國物價本來就高，漲10%的絕對值就比其他國家貴很多，對固定收入者來說苦不堪言，因為薪水不可能漲如此之多。尤其牽涉到勞務方面，更是節節上漲。例如家庭清潔工兩個人各做兩小時，最低是6000台幣起跳，5年間漲了1倍，只好自己清理。

以往到中餐館吃飯是物美價廉，但現在普通中餐館比普通西餐館還貴，兩人吃3個菜大約要1800台幣左右，加上稅和小費約2400元，約75美元。最不合理的是小費，餐館都幫你計算好了，15%、18%、20%、25%，各要給多少，而且侍者也不熱衷於服務，現在很多家庭都只有在慶典時上館子，生活情趣少了很多。

中餐館漲價主要是進口的食材上漲，美國本地種不出來，縱使種了，勞工很貴。美國建材大多靠中國進口。中美貿易戰，世界都矚目半導體的王對王，但真正影響人民的是消費品，因為美國建材多從中國進口，美國早已因此類工業高汙染而放棄了。不單建材貴，勞力也短缺，因此要重新裝潢的家庭只有再等一、兩年了，也影響了蓋新房的進度，真是牽一髮而動全身。

此次通膨野火燎原，主要還是政策所致，民主黨向來以經濟處理能力差而著名，拜登完全無計可施，只能任由自由市場運作，絲毫不做宏觀調控，而且還火上加油，例如日前白宮公布，安養院必須達到護士和病人一定的比例，估計75%的安養院必須增加人手。新冠期間至現在，很多護士辭職，新護士培養不足，護士薪水必須增加才能找到人手。

其次是，民主黨向以慷慨給福利著稱，不管是白宮或民主黨執政的州，都大幅補貼民眾因通膨造成的損失，福利名目增加，以討好選民。很多拿福利的家庭，六口之家可以拿到十餘萬台幣的福利，再加上糧券，根本不愁吃穿，租一個房子就不必出去工作。勞工短缺當然就要提高薪資，結果又助長了通膨。

而通膨所造成的衝擊對上班族影響最大，他們收入固定，不能享福利。萬物上漲，只有薪水不漲，根據聯準會的《美國家庭經濟福祉報告》，2022年經濟狀況良好的成年人比例大幅下降至2016年以來的最低水平，等於成年人的生活水平倒退了6年。

另一方面，貧富差距迅速擴大，最近生成的AI將進一步擴大經濟不平等，侵害就業保障。今年夏天好萊塢編劇罷工，最近美國聯合汽車工會已經宣布將罷工，爭取加薪25%。

這些通膨吞噬世界的苦況，就是美式資本主義的破產，維繫西方繁榮兩百多年的核心價值必須改變。

（作者為資深媒體人）