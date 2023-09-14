超思案越演越烈，陳吉仲以降農業部大小官員說法漏洞百出，謊言一一遭戳破。不僅洗選巴西進口蛋品「誤標效期」的認錯風波，遭業者爆料是農業部甩鍋，居然還要業者「擔下來」，以平民怨？一蛋知秋，一連串黑箱加上黑鍋，只讓人覺得官官相護無底線，絲毫不把國人健康當回事，也毫無意願為人民健康與權益把關；只一再拿人民當冤大頭，實在可惡之極！

就以生鮮雞蛋效期為例，官員不但不為民把關，還不斷胡扯、硬撐，粉飾太平。還記得陳吉仲率先表示進口蛋都安全合格；農業部官員繼續加碼護航，堅稱該批巴西雞蛋已用蠟「噴膜」處理，雞蛋包膜可保存120天。卻經業者打臉表示巴西蛋並非都「塗蠟」！事已至此，民進黨政府和滿嘴忽悠的綠官們，總該向人民交代事實真相吧！

其實，只要問心無愧，單純的農產進出口又何需遮掩？只要公開透明，公義自在人心，何至於此？民眾卻只看到陳吉仲一再死鴨子嘴硬，和三番兩次駁斥媒體，且置民眾憂心於不顧的態度，不但有愧職守，也導致無法及時因應或採取必要的應急措施。尤其缺蛋問題早已二年多，蛋價也屢飆新高，拿「緊急」搪塞顯然缺乏說服力！

說穿了，這些禍害應歸責於網軍治國、不尊重專業。這種成天不務正業，凡事靠大內宣、靠網軍帶風向，仰仗側翼護航且不論是非，凡事以話術唬弄全民，只知聲東擊西、轉移焦點的作風，自然導致吏政敗壞、民不聊生。

結果，問題越拖越嚴重，甚至賠上整個產業。加上農委會目無法紀，跳脫國家採購的法令規範和慣例，更平添民眾的質疑！

簡單的說，民進黨政府和綠官們的黑箱作業在先，又百般護航超思在後，也難怪網民會質疑，官員到底是在「把關還是把風」？尤其，從遴選機制、採購合約，以及採購資金來源和作業等林林種種的問題迄今未解，絕非「官」字兩個口！用一個謊言圓一個謊言所能解決。

無論如何，超思採購案的異常和矛盾實在令人匪夷所思。既然圖利罪、貪污罪都不是「告訴乃論」之罪，就拜託檢調主動調查吧！此外，雖無助於填補對全民已造成的損害，但至少讓這些既無專業，又不循法令規定，也無視國人健康或安危的官員們知所警惕吧！

（作者為立法委員）

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