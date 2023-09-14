國民黨總統參選人侯友宜14日啟程訪美，展開為期8天「對話與深化的友誼之旅」，返國後即有可能請假新北市長，全力投入總統選戰，外界也認為10月將是啟動在野整合的最佳時機。而當藍白合作下架民進黨逐漸邁向關鍵階段時，就在侯友宜訪美的同一天，鴻海創辦人郭台銘則是宣布了自己參選2024年總統大選的副手人選，由資深女藝人賴佩霞出任，讓外界大感詫異。兩個場景相互對照下，前者象徵著希望與合作，後者則意味著窮途和末路。

郭成主流民意最大絆腳石

參選從政是每位公民的權利，而且賴佩霞多年來在演藝界的表現，也有其一定的分量與評價，但郭台銘先是故作神祕，讓外界在好幾位知名女藝人間猜了個遍，最後才公布是全無從政經歷、也鮮少參與公共政策的賴佩霞，當然會給人「莫名其妙」的錯愕。除了可能是想蹭賴在熱門台劇《人選之人─造浪者》中飾演總統候選人的熱度外，也有可能是根本找不到願意搭配的適合人選。而郭看似贏得了一天的媒體熱度與網路聲量，卻也恰如臉書粉專「不演了新聞台」狠酸，郭選擇副手的思考一如預期，就是「短線炒話題，隨時可退選」。

在宣布要參選總統後，從一開始的毀棄政治誠信、喪失參選正當性，到試圖運作國民黨換侯、不斷追蹭柯文哲、想「併購」民眾黨，再到民調一路走低墊底，卻仍昧於現實想做「三隻小豬」的老大來整合侯柯，郭的參選總統路已經一路走到黑，且愈來愈窄。事實俱在，形勢使然，其實他自己就是在野聯盟、主流民意最大的絆腳石，早就該宣布退選了。

根據民主文教基金會最新民調顯示，有68.3%的民眾認為非綠陣營無法整合成功、並有32.6%認為郭台銘是最大障礙。再根據中時新聞網最新民調，侯友宜與柯文哲若能組成「侯柯配」，將可獲得38.4%支持，勝過民進黨「賴蕭配」的29.6%，雙方差距8.8個百分點。進一步交叉分析顯示，「侯柯配」將可促使泛藍歸隊，獲得86%的支持，而且「侯柯配」在青壯世代與高學歷選民中，具有壓倒性的優勢。

檢視這兩項最新民調可知：一是民進黨總統參選人賴清德雖民調持續穩坐第一，但因為不同家民調都顯示有6成民意希望政黨輪替，這股民意就是他的支持度障礙，現在賴還能保持優勢，主因就是在野力量的分散乏力。而根據中時新聞網民調顯示，2024總統大選，在野若能整合，無論是「侯柯配」或「柯侯配」均可望壓倒民進黨選情而逆轉勝；換言之，藍白若無法整合，對不起企盼政黨輪替的多數民意，且以兩黨實力，唯有侯柯配才能勝選，更能扛下執政的重擔。

國民黨與民眾黨高度互補

二是多數民意並不看好在野力量能夠有效整合，除了藍白兩黨各有其盤算、目標之外，藍白在此次選戰中的整合是否會產生互斥性，都是不能迴避的挑戰，更需要兩黨領袖以智慧和溝通來化解現實的矛盾。但相對的，在野力量若分散必敗無疑，但若能有效整合，勝選機率就會大增，這是鐵一般的現實，明眼人皆知，不容任何人以鴕鳥心態蓄意攪局。

事實上，國民黨與民眾黨之間有高度的互補性，國民黨有傳統組織實力，有中高齡支持者及深藍鐵票群，更有立委與縣市長的強大戰鬥群；民眾黨則吸引年輕人與中間選民，在理想狀態下，兩者合而為一必然勢不可擋。但現實上當然不可能這樣稱心如意，除了智慧、溝通與利害的妥協之外，目前最應該盡快掃除的顯然是郭台銘損人不利己的殘餘頑抗。雖然郭的支持度現在已被壓縮到10%以下，但想要扳倒領先的賴清德，就必須寸土必爭、眾志成城，從郭台銘的退選開始，必能營造出團結的氣勢，有利於藍白後續更高難度的整合。

即使郭台銘仍要硬撐不退，愈來愈強的民意也會使得他愈來愈被邊緣化，甚至被扣上民進黨頭號助選幫凶的罵名，這又豈是郭想要的結果？古有明訓，臨事不斷，智者所譏；有道是，當斷不斷，反受其亂。郭台銘該退選了，侯柯該整合了！