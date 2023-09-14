行政院會14日通過基本工資調漲案，自明年1月1日實施，月薪將由目前的2萬6400元調漲至2萬7470元，漲幅4.05%；時薪則由176元調整至183元。勞動部表示，基本工資漲幅的計算公式納入經濟成長率、消費者物價指數之外，也特別考量17項民生物資價格的漲幅，估計約有179萬名月薪勞工以及60萬名時薪勞工受惠，這也是蔡政府執政以來的第8次調漲基本工資。

基本工資調漲一直是世界各國經濟政策中的重要議題，它涉及了勞工權益、企業成本以及總體經濟穩定。因此每次基本工資審議委員會開會決定是否要調升基本工資時，都會引起勞資雙方的角力，及社會的廣泛討論。

基本工資調漲最直接的優點之一是提高勞工的生活品質。因為基本工資增加意味著工人每個月可以獲得更多收入，可支配所得增加將有助於減輕低薪工作者與家庭的經濟負擔。

此外，基本工資調漲可以鼓勵更多人參加勞動市場，尤其是有助於舒緩新冠疫情期間及後疫情復甦開始所衍生的摩擦性、結構性與循環性失業。而減少失業率、提高就業機會，進而增加消費，必然就可以促進經濟成長。促進包容性成長是後疫情時代的重點議題，而提升弱勢族群福利與就業是包容性成長的主要目的。

最後，透過提高低收入工人的生活品質，可以在一定程度上減輕社會不平等的現況，提高社會穩定性，有助於紓解社會緊張與不滿的情緒，利於建立更和諧的社會。

然而基本工資調漲卻會導致企業成本上升，這是最關鍵的缺點，對企業而言即意味勞動成本的增加。特別是不屬於規模經濟的微中小型企業可能因需支付更多工資，而對獲利能力產生衝擊。

理論上，當工資成本上升時，企業可能會轉嫁這些成本到產品與服務價格上，進而加劇通貨膨脹。但是支付勞工基本工資的微中小型企業大多不是價格制訂者，因此利潤受到壓縮的機會較高。如此一來，基本工資的調漲也可能導致某些企業減少招聘或解雇員工，以因應勞動成本上升；亦即支領邊際工資的弱勢工作者將有失業風險。

政府調漲基本工資的決定有優點也有缺點，雖可提高勞工的生活品質、刺激消費、促進就業及社會穩定，但也可能增加企業成本，反而導致失業風險。因此，政府需要仔細平衡這些因素，在追求包容性成長之際，確保經濟的健康發展與社會的公平性。

（作者為台灣經濟研究院國際處研究員）