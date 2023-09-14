在過去的幾個月，台灣各界似乎都漸漸相信，2024年總統大選已經沒有懸念，大概就是民調支持度遙遙領先的賴清德會當選。既然選情不會有變化，這就像運動賽事裡面常常提到的「垃圾時間」。不過最近的發展，以及中時新聞網的最新民調，似乎宣告了垃圾時間有機會結束。

在此之前，民進黨總統參選人賴清德的支持度一路領先，大致在3成以上。至於在野陣營，民眾黨柯文哲曾經一度追上3成，國民黨侯友宜先前則是一直探底；後來侯友宜開始爬升，柯文哲小幅整理，但相較之下，賴清德的支持度在幾次民調裡面居然超過了4成，打破原本各界以為的綠營天花板。柯、侯相互拉鋸，郭台銘也表態參選，這麼一來，不只難以形成所謂的「非綠大聯盟」，就算形成了，也未必就能夠勝過綠營。如此一來，賴清德幾乎可以躺著選、笑著選、順利就當選。

然而，或許是先前綠營領先的幅度太過驚人，反而在非綠基層形成了一股期待團結的呼聲，而國民黨主席朱立倫也頻頻向民眾黨主席柯文哲伸出合作的橄欖枝。一時之間，藍白合似乎露出曙光。這時很多人可能好奇：就算藍白合，真能對抗綠營嗎？

在這樣的背景之下，中時新聞網最新出爐的民調，提供了解答：「侯柯配」贏「賴蕭配」近9%！根據中時新聞網在9月11至12日晚間進行的最新民調，「侯柯配」將可獲得38.4%的支持，不只勝過民進黨「賴蕭配」的29.6%，而且差距達到8.8%，已經大於抽樣誤差正負3%的兩倍，所以不但是領先，而且在統計上有顯著差異。

進一步參考該民調的交叉分析，「侯柯配」可以促使泛藍歸隊，獲得86%的支持，而且在青壯世代與高學歷選民中，還具有壓倒性優勢。從這份民調可看出，如果柯文哲與侯友宜真的能合作，將能發揮1+1大於2的效果，因為促成了支持者歸隊，所以可能也帶來了「西瓜效應」，讓覺得這個組合可能勝選的選民更願意表態支持。

先前賴清德民調超過4成，也有專家認為是一種西瓜效應，大家傾向支持一定會贏的人選。看起來如果非綠整合成功，總支持度或許也不是個別候選人的支持度相加而已，很可能會產生西瓜效應。

儘管中時新聞網的民調結果可能對藍白兩黨注入一劑強心針，但非綠陣營也別高興得太早。萬一非綠各方覺得勝利有望，因此拉高姿態，結果對於合作策略沒辦法達成共識，那麼最後還是讓賴清德得利。所以即使民調已顯示在西瓜效應之下大有勝選機會，但還是需要在野兩大陣營拋開本位主義，從民眾期待的角度出發，進而真誠合作，才有機會真的勝選。

畢竟從技術面來說，民進黨非常擅長選舉，回顧歷次選舉，民進黨往往能夠化險為夷、反敗為勝。藍白合就算一時衝高氣勢，但在跟民進黨對決之中，也未必就能夠贏在終點。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）