超思進口巴西雞蛋問題不斷，農業部長陳吉仲日前積極為超思澄清、護航的動作明顯，引發外界不滿，無法理解為什麼堂堂一個部會首長竟淪為一人公司的發言人！到底超思這家公司跟民進黨的關係有多密切，實在令人質疑。

另一方面，行政院14日拍板調高老農津貼等8項社福津貼預算7%；其中，老年農民福利津貼由7550元調高至8080元，預計受益人數為54萬人。這個金額略高於國民黨總統參選人侯友宜日前拋出調高老農津貼不低於8000元的政見。這已不是蔡政府第一次執行侯友宜政見，包括侯日前提出80歲以上、70至79歲患有癌症二期以上長者，聘請外籍看護時取消巴氏量表的長照政見，行政院除表示要研議之外，衛福部也立即推出巴氏量表多元放寬，3族群可免評估，預計有60萬人可受惠。

這就是執政優勢，對手如果提出不錯的政見，民進黨政府立刻納入實施，完全不會不好意思。過去台灣政壇很少有這種「政策小偷」，畢竟每個政黨有自己的執政方向、候選人的政見也會有自己的脈絡，鮮少以這種「拿來主義」直接引用。顯然過去7年多來，民進黨政府執政沒用什麼心思，沒有因應人民的需要提出政策，才會到了選舉臨時抱佛腳，直接抄襲在野黨的政見。

就在距離2024總統大選不到4個月、總統蔡英文任期僅剩最後9個月之際，蔡政府迅速推出新政策且大撒幣，被外界普遍認為是為平息近日一連串進口雞蛋引發的民怨，更是為拉抬民進黨總統參選人賴清德的選情。因為賴清德前一天才在主持民進黨中常會時指出，基層民眾反映，包括老農津貼、國民年金、弱勢族群生活補助等應該調高，結果行政院第2天就直接通過預算。

如果蔡政府的行政效率一直都是這麼高，台灣還會缺蛋缺了兩年嗎？還會引進國外進口蛋卻有過期的、發臭的一堆問題蛋，甚至還可能涉及圖利廠商嗎？就是因為從農委會到現在的農業部都太無能了，才會出現這麼離譜的事。

超思案到底是怎麼一回事，陳吉仲至今說不清楚，而蔡政府的「大人們」也都不見了，根本沒人在管這件事。蔡英文日前訪問史瓦帝尼時，對超思案表示「農業部跟行政院都有完整說明，相信過程可以攤在陽光下、經得起檢驗。」說完這一番不痛不癢的話之後，她就再也不追究超思買蛋過程究竟有沒有攤在陽光下；行政院長陳建仁和副總統兼民進黨總統參選人賴清德更是躲得遠遠的，不置一詞。超思案都已經演變成全國矚目的食安風暴了，蔡政府卻還只讓說謊成性的陳吉仲獨撐大局；而由於陳吉仲的胡言亂語已形成賴清德選情的一大破口，近來陳也暫避風頭，不再多言。但如此一來，雞蛋疑雲只會越演越烈。

蔡政府無法解決產業的困境、無法讓人民享有食安，就光會抄政見、大撒錢，這是沒有用的，因為人民早已看清這個政府的真面目，這樣的執政者必須下架，否則台灣人將沒有好日子可以過，連吃個蛋都要膽顫心驚！

（作者為作家）