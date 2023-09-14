我國防部於9月9日2050時稱，美加護衛艦各1艘，9日由北向南經台灣海峽南下；共艦出動8艘次。10日早上稱，共軍機艦執行聯合戰備警巡、共艦13艘次。11日早上再度發布0540時起共軍山東號航艦編隊，於我鵝鑾鼻東南60浬朝東航行，進入西太平洋航訓。12日稱11至12日6時，總計共艦20艘次在台灣周邊海域活動，引發台灣高度關注。以下就共艦20艘次部署態勢進行點名。

首先，查詢9月9日美國伯克級驅逐艦強生號（DDG 114）和加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦渥太華號（FFH 341）穿越台灣海峽南行、我海軍基隆級驅逐艦協防。13日在南海進行「Noble Wolverine」海空聯演，期間由美軍補給油艦育空號（T-AO-202）海上補給。10至13日共機頻密在當面台灣海峽、西南至南海空域活動，推斷與美加執行聯航、聯演有關。美加台聯航台海南下，當時有共軍2艘052D型驅逐艦與1艘新成軍054B型護衛艦跟監。因此，20艘扣掉後者3艘共艦後，剩17艘次。

其次，9月11日我國防部公布山東號航母編隊經巴士海峽，進入西太平洋航訓。13日日本防衛省統合幕僚監部公布，山東號/17航母、護衛艦/500、536與驅逐艦/164、173各艘和1艘高速戰鬥支援艦/905，在日本宮古島以南約650公里海域航行。

查詢，山東號航母編隊成員均為南部戰區海軍，分別為駐廣東湛江第2驅逐艦支隊052D型驅逐艦桂林號/164、駐海南三亞第9驅逐艦支隊052D型驅逐艦長沙號/173、第2驅支054A型護衛艦咸寧號/500、許昌號/536與駐湛江第3作戰支援艦支隊901型綜合補給艦查干湖號/905等5艘，仔細觀看9月13日示意圖發現，正確位置在敏感的菲律賓北部東北方海空域、進行艦載機起降作業與海空聯演。

由於，近半年媒體稱美軍將啟用菲律賓北部一些重要據點設立海外海軍基地與軍用機場，就近監視共軍機艦在巴士海峽進出西太平洋。此次，共軍山東號航母編隊，有意向美菲軍事同盟兵力展示與軍事威懾外，也欲對台進行海空聯演與拒止外軍介入台海戰事，甚至封控巴士海峽海空域。前述17艘次，扣掉山東號航母編隊6艘後，剩11艘次。

再者，日方9月11日稍晚公布共艦總計8艘中國海軍作戰艦133、134、523、537、139、151、154、137等，急速開展多批海上作戰群，由浙江舟山經宮古海峽進入西太平洋。查詢，隸屬共軍東部戰區海軍駐浙江舟山第3驅逐艦支隊052D型驅逐艦紹興號/134、包頭號/133與956EM型驅逐艦寧波號/139、956E型驅逐艦福州號/137。第6驅逐艦支隊052D型驅逐艦廈門號/154、052C型驅逐艦鄭州號/151。駐福建三都澳第15護衛艦支隊054A型護衛艦宜興號/537、駐福建廈門第16護衛艦支隊054A型護衛艦紅河號/523等8艘。

此次遠海訓練，跳脫以第6驅逐艦支隊作戰艦為海軍攻台主力。本次以第3驅逐艦支隊4艘052D與現代級各2艘擔任帶領2艘第6驅支與福建護衛支隊等驅、護編隊4艘為拒止外軍接近進入我防空識別區外之西太平洋進行馳援。

前述，推斷形成4組遠程防空、反艦與中短程反潛之作戰群，可對外軍進行多波次遠距火力打擊。上述11艘，再扣掉8艘，僅剩3艘。

如依據，以往常態性共艦部署在台灣東北、東南、西南等各1艘觀之。將完全符合上述全數20艘次。

然13日已降至10艘次，扣除山東號航母編隊6艘，僅剩4艘次（跟監美加艦船之共艦群3艘、或常駐台灣周邊固定4艘），故推斷8艘東部戰區海軍遠海火力打擊部隊，可能正急速深入西太平洋，斷定遠離我監控範圍。是否朝第二島鏈、或接近關島者，仍須關注中。由於此編隊未有遠洋綜合補給艦隨行，依自持力一個月減半時間，預料在海上執行任務時間不會太久將返航。

相對地，我方也需在域外部署2至3艘，防8艘共艦遠海火力打擊編隊遠繞，並預警該編隊南下抵近山東號航母編隊進行聯演後，循我東部海域沿線經台灣與日本與那國嶼北上。

最後，我國防部於9月13日0940時記者會公布，6時許有部分共軍戰機經巴士海峽赴西太平洋與山東號航艦實施海空聯訓。14日早上公布13日有共機68架次，此達到去年8月與今年4月共軍圍台軍演數量；其中有蘇愷-30戰機4架、殲-10戰機12架、BZK-005無人機1架、殲-16戰機16架、空警-500機2架、運油-20機3架、運-9通信對抗機2架等總計40架次，逾越海峽中線及其延伸線進入西南部及東南空域。

而後者40架次共機部分兵力由台灣西南經巴士海峽抵菲律賓北部東北方海空域，驗證筆者先前推論，「共艦就定位後，共機將伺機前往海空聯演海空場域」外；首次，共軍派遣3架運油-20出島鏈，支援一個大隊兵力12架的殲-16戰機、另外4架可能為殲-16D型電戰機、以及蘇愷-30戰機為輔等，組成對海制空聯合火力打擊群，進行遠海交戰空域外之空中加油模擬演練。

續，9月12日上午中國海軍第45批護航編隊，包括導彈驅逐艦烏魯木齊艦、導彈護衛艦臨沂艦和綜合補給艦東平湖艦，從山東青島某軍港解纜起航，赴亞丁灣、索馬里海域接替第44批護航編隊執行護航任務。

從上者發現，均為北部戰區海軍，駐山東青島第1驅逐艦052D型驅逐艦烏魯木齊號/118、054A型護衛艦臨沂號/547、駐青島第1作戰支援艦支隊903A型綜合補給艦東平湖號/960等3艘，依據以往經驗、將會由黃海、東海、14日前後將經宮古海峽進入西太平洋南下，經巴士海峽進入南海往亞丁灣，預計半個月前後抵達與第44批護航編隊進行交接；期間，也可能與在巴士海峽附近之南部戰區海軍山東號航母編隊進行聯演。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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