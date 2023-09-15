秋日午後，在江西德安縣車橋鎮一處菌菇生產車間內，持續傳來機器的轟響，幾位村民們正忙碌著為菌棒生產線填料。

「這條生產線有四組包裝機，每月可生產菌棒數十萬棒，菌菇產品經過加工包裝後，運輸到南昌、九江、武漢等農貿市場分銷。」工廠負責人、台商李志鑫介紹說。

「這是一家合資公司，由車橋鎮9個行政村與李志鑫合作投資而成，目前總投資1700餘萬元（人民幣，下同）。工廠引進了先進的磁懸浮製冷設備，採用智能化、標準化、工廠化方式生產菌菇，成為贛北地區最大恆溫數字化菌菇生產基地。」車橋鎮黨委委員、副鎮長程玉說。

「2006年底，我來到江西投資建廠，然後就一直在這裡工作、生活了17年。」李志鑫說，「現在我已經完全融入了這裡，江西就像是我的『第二故鄉』。」

據悉，李志鑫深耕食用菌種植行業十餘年，之前便在江西撫州市廣昌縣建有菌菇工廠，在當地也小有名氣。2021年，德安縣車橋鎮為繼續做大做強菌菇產業，便通過招商引資的方式請來了李志鑫，同年江西義居人生物科技有限公司在車橋鎮成立。

中共德安縣委常委、縣委統戰部部長、縣政府副縣長劉元勳表示，義居人生物科技有限公司落戶德安縣車橋鎮後，縣委統戰部多次前往調研走訪，瞭解企業生產及產品銷售情況，幫助協調解決用電保障、配套設施建設等方面的問題。

截至目前，江西義居人生物科技有限公司年產菌棒600萬棒，各類食用菌600萬斤，主營業務收入3000萬元，利潤約500萬元。「我們公司還帶動了30多個當地村民就業，增加了村集體經濟收入30餘萬元。」李志鑫說。

談起自己的創業經歷，李志鑫深有感觸。「1995年，我就來到大陸投資創業了，那時候主要在安徽省、江蘇省、浙江省等地搞農業貿易。2006年，我來到江西，建立了第一家菌菇工廠，經過17年的發展壯大，目前一共有四家菌菇工廠。」

在江西生活工作了十幾年，李志鑫已離不開這片土地。他說，能夠通過投資建廠的方式帶動老百姓增收致富、服務鄉村振興，自己感到很開心也很自豪，在這裡也很有歸屬感。「未來，我可能一直在這幹到退休，然後就安享晚年。」（巫發陽、袁有春、周桂珍）

（本文來源：中新網）