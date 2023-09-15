日前基本工資審議會通過，明年基本工資連續第八年調升，月薪調升至27,470元，時薪也調高至183元，八年來月薪調升了37％，時薪調升了52％，調升力道之強，歷來僅見，對於領基本工資的勞工來說，助益不小，蔡政府改善低薪的承諾，部分確已兌現，值得肯定。

總統蔡英文於2015年參選總統時曾多次表示要改善低薪者的困境，上任後年年調升基本工資，這個努力大家都看到了，然而何謂低薪？很難定義，當基本工資2.6萬元時，每月領2.7萬元的人不能受惠，難道他們不是低薪？當明年基本工資調到2.7萬時，原來領2.7萬的勞工，並不會因此同步提升，這八年最低薪者往上調，但「次低薪者」的變化不大。

國內就業人口有1,150萬人，能因基本工資調升而受惠者不過200萬人，換言之，有950萬人還得依靠市場法則來決定薪資、所得的升降，這是基本工資到不了的地方。對於企業而言，當他們需要負擔更多勞保、健保支出時，對加薪一事就會趨於保守，事實上，近年有調薪的廠商比率也不過3成。

以此推論，當基本工資調漲時，企業在成本增加的情況下，對於一般員工的加薪意願勢必降低，如此一來，政府改善了低薪族群，但依舊改善不了次低薪族群，非但改善不了，他們的薪資調升之路將會更加漫長，這也就難怪每當政府說薪資創新高時，總要惹來一頓罵，因為基本工資能到得了的地方最多就是200萬人，其他人的低薪困境，八年來並未獲得解決。

我們來看兩份統計，第一份是《薪資中位數》，這份統計列有十等分位組的薪資分布情況，資料顯示，第一分界點（低薪族群）的年薪十年來（2012～2021）成長近30％，但第五分界點，也就是中位數這個族群十年來只成長14％，兩者的薪資差距十年來已由1.91倍降至1.69倍。再看第四分界點與第一分界點、第三分界點與第一分界點的薪資差距，也同步縮小，這說明八年來基本工資的調升，並未帶動其他階層薪資成長，這個結果應該不是政府所樂見的才是。

再從另一個角度觀察，十等分位組裡最高所得族群的第九分界點，十年來年薪從101萬升至122萬，成長率雖高，仍不及有基本工資所挹注的第一分界點，因此十年來高（第九分界點）、低（第一分界點）薪資差距從4.36倍降至4.09倍，但當我們比較第九分界點與中位數（第五分界點）時，便會發現十年來兩者的薪資差距反而由2.29倍升至2.42倍，再以第九分界點與第四分界點比較，差距也在擴大。這說明十年來中間階層、次低薪階層的薪水，與高薪族群的差距逐漸擴大，與低薪族群則日趨接近，基本工資調升，並未帶動次低薪、中間階層的薪資成長。

我們再看第二份統計《家庭收支調查報告》，這份調查有五等分位所得分配資料，傳統大家都看第五分位（高收入）與第一分位（低收入）的差距，但這樣看，無法洞悉中間各階層的消長，我們同樣觀察位於中間的中產家庭所得（第三分位）與低收入家庭（第一分位）的所得差距。為觀察趨勢，我們以五年平均，結果發現兩者差距的倍數由2011～2015年的2.65倍縮小至2018～2022年的2.60倍，反觀察高所得家庭與中產家庭的所得差距，則由2.30倍擴大至2.35倍。

家庭收支調查告訴我們，中產家庭與高所得家庭的差距逐年擴大，而與低所得族群的差距則日漸縮小，這和前面那一份《薪資中位數》的結論如響斯應，反映的是八年來政府調升基本工資，雖然有助於低所得族群，卻無助於中產家庭，以致出現反向的關係，過去曾有人說中產階層將逐漸消失，如今看來，良非虛言。

蔡總統八年來致力於基本工資的調升，確實已獲得一些成果，但總統所求的應該不只是改善低薪者的困境，而是同時推升次低薪者、中產家庭的所得，一起分享經濟成長的果實。遺憾的是，基本工資的按扭啟動之後，並不會產生加薪的骨牌效應，廠商在基本工資成本升高下，反而推遲了其他階層的調薪節奏，這說明基本工資調升對整體薪資的帶動效果，微乎其微。

近年台灣實質薪資常常負成長，今年前七個月實質總薪資又跌了0.67％，不少人把這現象歸之於通膨，惟根本原因仍在於廣大的中產階層薪資成長乏力，經不起物價風吹草動，便負成長了。調升基本工資並非提振薪資的妙藥靈丹，於此可知，這八年的經驗足堪做為下一任總統借鏡。