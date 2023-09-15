正當國民黨侯友宜訪美之際，民進黨當然沒好話，民進黨發言人張志豪、國際部主任趙怡翔及新北市議會黨團幹事長卓冠廷召開記者會，他們提醒各界自從侯友宜宣布參選後，所謂疑侯論持續在國際間發酵，主要涉及侯友宜在兩岸、國防、經濟及外交四大議題上的模糊立場。

民進黨並引用彭博新聞表示侯友宜在華府沒有人認識，且對國際外交也較無經驗，多份民調顯示台灣許多人認為侯友宜沒有能力處理美中關係。對於民進黨刻意炒作疑侯論來抵消之前疑賴論的作法，恐徒勞無功，反而自曝其短，顯露出為求美日不變心的另一種型態的奧步。

首先，侯友宜訪美是基於美國的同意，客隨主便，侯友宜此行最重要的目的就是說明與溝通侯友宜對於兩岸、國防、經濟及外交的主張，既要說明，就是要釋疑，侯友宜訪美的目的無非是要讓國際和美方更了解侯友宜穩健中道的主張，而不是像疑賴論，訪美反而刻意製造緊張，突顯兩岸矛盾，其目的為了選舉而不惜添亂。

其次，侯友宜是所有總統參選人中唯一來自於台灣南部、本土、基層、一步一腳印的候選人，何來親中賣台之嫌？反倒是賴清德過往的言行經歷，不僅讓人懷疑他的政治善變以及不確定性，也擔憂他的不可控及危害和平穩定，因此，疑賴論與疑侯論完全不可同日而語。

再者，自台灣民主化後，國民黨漸漸與台灣這片土地產生緊密的連結性，無論中央或地方侯選人人選也比民進黨更本土、更台灣、更基層、更中南部，甚至賠上被地方派系裹脅的代價，攤開兩黨檯面上黨公職背景數據，便可說明一切，國民黨與地方勢力已經成為不可分割的一部分。因此，侯友宜的出線，正好說明國民黨在轉型過程中的必然結果，面對黨內民主，以民調定勝負，捨外省郭台銘而提名本土侯友宜，誰更本土，不言可喻。

民進黨給侯友宜扣紅帽扣國際經驗不足，不斷給國民黨安上舔共賣台的罪名，拿台美關係來給國民黨打上反美之印記，試想賴清德的綠能政策才是打臉美日的鐵證，民進黨為了利益為了選舉，許多事情也說不清楚，難道美日還看不清楚嗎？把美日等外力替台獨背書，替兩岸開戰上保險，誰才是居心叵測，不言自明，如今還公開操作疑侯論，真令人無法相信，民進黨無視自身捲入美國總統選舉紛爭兩邊押寶不安份，而國民黨卻一直秉持不介入、不干涉、尊重美國人民自我選擇之民主精神，孰是孰非，不言自明。

總之，疑侯論說穿了就是給國民黨及侯友宜扣紅帽子，純屬選舉操作，換句話說，就是因為侯友宜沒機會說明才赴美溝通，民進黨賴清德去美好多次，不也是溝通嗎？豈能倒果為因？如此雙標？

疑侯論純屬無稽之談，不清楚就需要更清楚說明，使具有更明確性及穩定性，更白話些，疑侯論主要的目的就是扣紅帽子，逼迫美日不變心，只能無怨無悔挺賴，直到永遠。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）