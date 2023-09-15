14日，2023北京文化論壇啟幕。今年，該論壇升級為國家級文化論壇，是迄今為止大陸面向世界的首個國際性文化類論壇。「傳承•創新•互鑒」是北京文化論壇的永久主題，在一定程度上反映了大陸近年建設文化「軟實力」的思路。一方面，吸納中華文明千年積澱的精華，並進行創造性轉化；另一方面，放眼世界其他文明，秉持開放心態展開交流互鑒。如此深耕不輟，促成了大陸文化自信的不斷生長。

隨著大陸經濟發展水平的提高，民眾對精神文化生活的需求亦在增加。近年來，大陸文化產業保持平穩增長態勢，文化新業態層出不窮。數據顯示，截至2022年末，大陸文化產業資產規模超過31兆元（人民幣，下同）。具體而言，大陸文化自信的生長至少表現在三方面：

首先，大陸近年在文化領域湧現出一大批鮮活的實踐成果。比如在影視文化方面，《覺醒年代》《山海情》《漫長的季節》等優秀影視劇接連推出，廣受大陸民眾好評。尤其今年以來，《長安三萬里》《封神第一部：朝歌風雲》等多部爆款國產影片，或取材於中華優秀傳統文化，或源自現實社會話題，引發民眾觀看本土影片的熱潮。截至目前，位列2023年票房前十位的影片中，前九名均為國產片。

此外，博物館打卡、漢服風潮、國潮文創、非遺手工藝等多姿多彩的文化體驗，已然成為新消費時尚。越來越多的年輕人主動走近、學習、傳承傳統文化，表明文化自信逐漸深入人心。

其次，公共文化服務體系日益豐富。近年來，大陸政府不斷健全現代公共文化服務體系，實施多層次的文化惠民工程。大陸建成了村、社區綜合性文化服務中心超過57萬個，基本實現了全覆蓋。各地政府在文化服務的落地方式上集思廣益，推陳出新。比如，天津發行「文化惠民卡」，成都等地打造文化超市，多地加強公共文化機構的錯時開放、延時開放等，皆在創新文化惠民的實踐路徑。

無論是文化資源的豐富度，還是民眾對文化事業的參與度，北京在大陸城市中可謂走在前列。截至今年6月，北京備案博物館總數已達217家，平均每10萬人擁有一座博物館，是當之無愧的博物館之城。2023北京文化論壇期間，北京整合首都優質文化資源力量，繼續舉辦惠民文化消費季。惠民文化消費季期間，北京將積極發揮4500萬元政府財政惠民補助資金的撬動作用，引導社會和企業加大文化惠民力度。

再次，文明交流互鑒與日俱增。習近平向2023北京文化論壇致賀信指出，中國將更好發揮北京作為歷史古都和全國文化中心的優勢，加強同全球各地的文化交流，共同推動文化繁榮發展、文化遺產保護、文明交流互鑒，踐行全球文明倡議，為推動構建人類命運共同體注入深厚持久的文化力量。

近年來，北京以開放包容的心態，不斷加強同外界對話。透過舉辦北京冬奧會、APEC會議、「一帶一路」國際合作高峰論壇、中國國際服務貿易交易會、北京國際電影節等，北京在全球文化交流的舞台上展現獨特風采。今次北京文化論壇上，不乏諸多外國學者參加，希望中外學者能夠碰出更多文化的火花。（作者為大陸資深時政評論員）

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