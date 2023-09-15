總統大選刻正如火如荼進行著，但到底誰能成為最後贏家，現在還不好說。雖然，民進黨參選人賴清德始終獨佔鰲頭，保有支持率第一的寶座。不過，最近國民黨參選人侯友宜的支持率，已經出現急起直追的趨勢，明顯透露出對賴清德的攻勢。

根據民調資料顯示，侯友宜的支持率已經達到了29.5%，與第一名賴清德36.5%的支持率，差距正在急速縮小，並且已經將柯文哲甩開了近7個百分點。照這個趨勢發展下去，只要非綠大團結，侯友宜還是有可能超過賴清德，「下架民進黨」的目標也未必一定不會實現。

但是，民進黨為了達到自己的目的可以不擇手段，所以，在面對自己支持率不斷下降的情況下，民進黨之後可能還會有其它應急動作。是故，能夠做到「下架民進黨」的最大籌碼，就是要整合一切除了民進黨之外的力量。也就是說，至少要把侯友宜和柯文哲，藍白票倉進行整合，才算是阻止賴清德上位最靠譜的方法。

日前，國民黨主席朱立倫就透露了一個消息，讓眾人看到了在野整合的曙光，朱立倫打算邀請柯文哲坐下來談。朱立倫和柯文哲本來就是多年的朋友，彼此也算是知根知底，柯文哲肯定也知道朱立倫的邀約，所為何來，當然不可避免的要談論藍白合。

對於朱立倫的邀約，柯文哲也沒有回避，稱交換意見很正常，雙方的幕僚平常也有聯繫。聽起來，柯文哲的回應是非常狡猾的，一方面，他向外界呈現出國民黨與民眾黨進行溝通是一件尋常事情，目的就是要打消外界對此事過多的關注；另一方面，他實際上並沒有直接回應在野整合的問題。這也難怪，因為雖然外界都在催促柯文哲和侯友宜合作，但最終要真下架了民進黨，總統寶座到底歸誰，現在還沒有一個統一的說法。對柯文哲來說，雖然自己的支持率在下降，但也不是那麼差，只要搏一搏，單車還是有機會變成摩托的，或許這也是柯文哲目前一直在猶豫要不要和侯友宜進行聯合的原因。

至於，擬以獨立參選人身份摻和進大選之中的郭台銘，剛剛宣佈找來資深藝人賴佩霞當副手，看似吃了秤鉈鐵了心非參選到底不可。然而，他的支持率只有一成多一點而已，根本起不了氣候，構成什麼威脅。但是，正所謂積沙成塔，要是能把郭台銘的票數也加起來，「下架民進黨」的把握就會更大了。

此前，侯友宜、柯文哲和郭台銘三位的共同朋友韓國瑜就表態稱，願意做他們三個整合的「桶箍」，協調他們進行合作，排列組合出一對最強的夢幻候選人。但是，由於韓國瑜自己是國民黨籍，因此要進行這項活動還得經過國民黨主席朱立倫的同意與授意，按照朱立倫現在對整合在野參選人的積極態度，應該也不會阻止韓國瑜。能不能團結一切可以團結的力量，實現「下架民進黨」的終極目標，就在三位一念之間，能否成功不必在我，沒有非要捨我其誰。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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