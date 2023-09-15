超思案再掀民進黨執政下的黑箱醜聞，農業部長陳吉仲護航不遺餘力，網路民調9成希望他下台，卻仍深獲蔡英文力挺。媒體問蔡英文是否因為陳吉仲是「小英男孩」所以不動如山？蔡英文笑回「年紀看起來不相當」。

要當小英男孩年紀從來不是問題，能否昧著良心，拋棄人格，順從聽話，衝鋒反中，才是雀屏中選的關鍵。

陳吉仲擔任中興大學教授時全力反美豬、美牛，指若開放含萊克多巴胺美豬進口，對台灣養豬產業將有極大影響。當官後哪管對養豬產業的衝擊，不但帶頭推銷，萊豬強行過關後更說「內心充滿感激與感動」。

大陸以檢疫和標示不符規定等理由，陸續暫停輸入台灣鳳梨、蓮霧、石斑魚、釋迦等。陳吉仲不幫農漁民的忙積極向陸方交涉，還不斷以政治語言惡言相向，讓情況愈來愈糟。其中台灣芒果被發現有害生物大洋臀紋粉蚧，大陸上月宣布暫停輸入，陳吉仲無計可施，竟稱芒果已擺脫依賴大陸單一市場。只會拿抗中當無能的遮羞布，難怪被批喪事喜辦，不枉「農業送行者」的稱號。

從農委會主委到農業部長，陳吉仲遇到問題就靠大撒幣補貼，產銷失衡靠補貼，大陸禁台灣農漁產品也補貼，缺雞蛋、豬肉漲，還是繼續靠補貼；而且是補貼國外農產品；更專案補貼進口雞蛋、豬肉，不僅打亂市場機制，更傷害國內產業。尤其，高額補貼讓蛋商嚐了甜頭，卻也影響本土蛋農的養殖意願，難怪蛋價持續上漲。

資本額僅50萬、成立才數個月的1人公司超思，居然可獲農業部1.75億補貼，進口8814萬顆巴西雞蛋，「停業」期間仍與畜產會簽合約；更離譜的是，巴西在5月23日即宣告為禽流感疫區，農業部仍護航超思進口蛋。

中國大陸雞蛋產量占全球近4成，上半年出口6萬5千噸，農業部捨近求遠，不願專案進口價格相對低廉的大陸雞蛋，寧以高額補貼讓民眾購買放了4個月的超思巴西雞蛋，理由是大陸雞隻有打禽流感疫苗，所以不能進口，但連歐盟都已同意27個成員國實施疫苗施打策略，陳吉仲拒大陸雞蛋的真正原因就是反中。

蔡政府強推錯誤的光電政策，最配合的就屬陳吉仲，不斷把農地和魚塭獻作工業種電之用，太陽能光電板大舉入侵台南七股，電板下難以養魚，大量文蛤、烏魚暴斃，魚電共生成騙局，優良農地及林地紛紛被劃為低地力土地發展光電，光電場甚至淪為廢棄物掩埋場。

只有黨意沒有民意，只顧反中不顧民生，毀農地、毀山林、毀生態，重傷台灣農業，犧牲農漁民生計，助黑金養綠金。只要民進黨繼續執政，毀農部長陳吉仲就穩如泰山。

（作者為前總統府副祕書長）