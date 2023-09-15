交通部觀光局升格為觀光署，預算與員額將大增，產業界無不期待觀光產業的困境得以翻轉。觀光署掛牌後的第一個挑戰就是，能否順利達成今年600萬觀光客的目標，然能否達標關鍵在大陸，大陸團客至今未開放，達標是艱鉅的挑戰，若連600萬低標都不能達成，台灣觀光產業如何翻轉？

達標六百萬觀光客

觀光局升格觀光署後，編制員額將從192名增加到300名，明年度預算也將增加11.14億元，但資源增加不代表來台觀光客就會增加。兩岸關係未見和緩，主事者出於政治算計，不能從民眾旅遊交流之所需與產業發展角度出發，陸客來台只聽樓梯響，未見人下來，疫後觀光榮景難以再造。

自2010年起，大陸旅客就是台灣最大觀光客源；最高峰是2015年418.4萬人，因而創下當年千萬人次觀光客紀錄，直到2019年新冠疫情爆發，陸客都是來台旅客量的冠軍。疫情爆發後，兩岸各自關閉觀光大門，陸客人數銳減。疫後國境重啟，入境觀光客漸增，旅遊業無不期待再造榮景，但大陸觀光入境仍未開放，令業者失望無比。

陸委會日前終於宣布，9月1日起恢復旅居及留學第三地陸籍人士來台觀光旅遊，但這類型旅客占比很低，向來不是陸客的主力；而重點部分的大陸團客，蔡政府規畫每日開放上限為2000人，但確切實施時間未定。換言之，大陸團客到底何時能夠來台，還存在變數。

兩岸重啟觀光旅遊，要說是誰先遞出了所謂的橄欖枝，其實見仁見智。今年2月1日，大陸國台辦宣布增加16個兩岸直航航點，陸委會3月10日宣布增加10個，不但拖延了1個月，而且少了6個；5月國台辦開放台灣團客赴大陸旅遊，但陸委會和交通部要求大陸同步開放團客赴台，大陸並未回應，至今台灣民眾到大陸觀光旅遊仍不能組團，只能是散客，陸客來台旅遊更是不得其門而入。

兩岸官方都清楚對方在打什麼算盤，都不願讓對方得逞。蔡政府要求協商，屢屢暗示只要雙方談過，就可以開放，但陸方堅持兩岸官方協商的政治前提，蔡政府不承認九二共識，就不與台灣協商；特別是台灣進入2024總統大選熱季，兩岸關係是重中之重的選戰議題，大陸方面自然不會輕易給民進黨選舉操作的空間。

其實，包括觀光旅遊在內，兩岸民間交流往來，疫情前早已制度化，疫後恢復並不需要官方協商，畢竟已經行之有年，相關單位和產業都很清楚該怎麼做，政府只要把閘門打開就好。遺憾的是，兩岸官方之間缺乏互信，都不願開大門、走大路。

大開大闔展現自信

大陸人士來台商務交流雖已在8月底通案恢復，但陸委會新增規定，來台觀展須為我方參展廠商之陸方「合作廠商，或具合作潛力之廠商或買家」，而且還要逐級審核邀請名額的限制指標，並管制大陸人士在台停留時間。疫情前依據內政部的規定，所有本國企業、僑外陸資企業都可以邀請大陸人士來台觀展，陸委會現行做法的限制，比疫情前還要嚴格許多，實在令人懷疑蔡政府的誠意。

會展交流是商務與貿易往來的前奏，蔡政府好不容易終於願意把門稍微打開一點，卻又加上各種限制條件，不但實質上增加交流的困難，也讓台灣產業和大陸的心理層面感受不佳。蔡政府對大陸開放交流的相關政策，總是「猶抱琵琶半遮面」地做半套，實在小家子氣。

陸委會8月24日宣布，兩岸團客旅遊以1個月為準備期，如今時間已經快到了，不知陸委會和升格後的觀光署目前準備得如何？陸方對開放團客來台並未給出明確的態度，至今只開放台灣團客赴大陸，只要蔡政府願意，這個部分很快就可以實施；至於開放大陸團客來台，蔡政府當然也可以直接宣布開放，甚至沒有名額限制，讓市場自行運作、調節，以顯示誠意、自信與善意。

如果蔡政府擴大開放，大陸方面也應正面回應，不是要給蔡政府面子，而是回應兩岸人民對交流往來、增進感情、降低敵意的深切期望。整個世界都在熱鬧來往，兩岸沒有理由疏遠、隔離下去！