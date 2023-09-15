巴西進口蛋問題一發不可收拾，從一家資本額僅50萬元、卻可獲得政府逾億元補助的「超思疑雲」，到進口蛋日期造假的「包膜傳奇」，農業部長陳吉仲替廠商護盤不遺餘力，令人匪夷所思；中秋節是糕餅業銷售旺季，過期雞蛋、無殼蛋液四處流散，引發民眾恐慌，而台中市長盧秀燕要求中央提供進口蛋的流向，農業部竟然拒絕，缺蛋問題已演變為食安風暴。

盧秀燕自救 中央不理

低資本額的「一人公司」超思，不但囊括農業部6成以上的進口蛋額度，且主要遠從距離台灣2萬公里的巴西進口雞蛋，外界關切雞蛋的新鮮問題，進一步發現不少進口雞蛋涉嫌變造生產日期，負責為超思進口蛋包裝處理的台農公司董事長涂萬財在接受媒體訪問時，大吐苦水稱，他對雞蛋日期烏龍標示的道歉影片是農業部要他揹鍋，好讓雞蛋風暴早日平息。

不料，涂萬財公開道歉後，包括高雄、屏東等地方政府依違反食安法開罰，金額從4萬元到400萬元之間。備感委屈的涂萬財爆料說，他只是聽從農業部的指示，怎知會惹禍上身，遭到罰款還賠了商譽，他不甘心，決定回擊。

涂萬財還進一步表示，超思案剛開始發生時，他曾以所謂「台灣養雞大王」的身分，為超思背書，其實那也只是應農業部的要求說的。從涂萬財的說法不難理解，農業部從頭到尾都沒有想要為超思進口雞蛋所引發的爭議，進行仔細的調查，更沒有要求廠商出面講清楚或是負起責任，只是想用各種掩埋法把問題蓋起來。

風暴的核心超思公司，至今仍然沒有任何一個人公開露面，實在是不可思議，也極不尋常，這當然跟農業部的放縱與包庇有關，因此，外界當然要問，為什麼農業部乃至於民進黨政府要護航超思至此？

超思案已爆發數週，不見民進黨有任何動作，從蔡英文總統到行政院長陳建仁，甚至正在參選總統的副總統賴清德，全都躲得遠遠的，根本不在意進口蛋所引爆的食安危機，對民眾健康和本地雞農經營所造成的傷害；更有甚者，民進黨各路政治人物不斷表示要對追究此案的在野黨、農業專業人士提告。民進黨是在怕什麼？

面對超思進口巴西雞蛋的種種疑雲，陳吉仲及農業部為了杜悠悠眾口，一再說謊。例如，陳吉仲聲稱超思進口雞蛋代墊付款近7億元，但曝光的合約卻顯示，超思取得巴西供應商的報價單之後就可以向畜產會請款。面對如此明顯的貓膩，陳吉仲卻不再說明；又如，農業部說，巴西雞蛋因為採用了先進的包膜和塗臘技術，所以保存期限比較長，但遭衛福部食藥署稽查後打臉。

蔡賴陳神隱 執政無能

超思案爆發，陳吉仲親上火線，卻愈說愈離譜，完全無助於真相的釐清，問題愈蓋愈擴大，因為效期出包的巴西蛋已有一部分被民眾吃進肚子裡，其他還有問題蛋液流入市面，成為眾多加工品的成分，甚至其他國家進口的雞蛋也可能有變造製造日期的問題，民眾當然會擔心吃到來路不明的蛋液做成的食品，包括中秋節的各類糕點。

此外，農業部專案進口的雞蛋庫存仍相當龐大，農業粉專Lin bay好油以農業部資料顯示，還有大約3700萬顆。農業部在訂定雞蛋專案進口政策時，明顯沒有做好市場供需的調查，抑或農業部就是刻意要進口這麼多雞蛋，而且還非要透過超思這家公司執行不可，其間到底有什麼貓膩？

農業部一直告訴民眾，很多國家都有蛋荒問題，然而，缺蛋一拖兩年，卻是各國少見的現象，這就是農委會產銷管理不善，搞得蛋農和民眾人仰馬翻；而緊急從國外進口又圖利廠商、引發食安風暴；專業能力極為差勁的陳吉仲卻居然官運亨通，一路升官。監察院則對惹出這一大堆問題的農業部和陳吉仲毫無動作。

陳吉仲包庇超思、蔡政府縱容陳吉仲，形成綠色貪腐一條龍；台中市長盧秀燕要求提供資料，農業部居然拒給，罔顧民眾健康，食安問題還得地方政府蒙著眼睛自己善後。完全執政下的民進黨已經完全躺平、毫無是非、毫無作為，根本不在乎民眾死活，這樣的政府還能讓它繼續執政嗎？