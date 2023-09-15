總統大選正如火如荼進行中，民進黨總統參選人賴清德的民調始終居於領先，在對選情有恃無恐之下，蔡英文領導的執政團隊彷彿已經進入休眠狀態，對重大社會事件反應遲鈍、甚至無感。

蔡總統月初訪問史瓦帝尼，曾對媒體強調，這一任總統的任期是到明年的520，所以她會一直負責國政到那一天。這番話似乎是在提醒賴清德，現在當家作主的人還是蔡英文。

然而，觀察蔡英文的行程和發言，會發現她早已無心管事，每天不是參觀這個展覽、就是參加那個開幕式，像體驗戰鬥營一般，瞄準步槍後扣下板機、或是說些言不由衷的廢話，跟媒體和人民都保持距離，當然無法即時回應民眾需求。

近日台灣最重要的2件大事，其一是超思公司進口大量巴西雞蛋，引爆了涉嫌圖利廠商等爭議；另一件則是台北大直因海砂屋都更案施工過程疏失，造成工地坍塌，導致鄰房1棟公寓直接塌陷，且共有7棟樓遭到波及。

這2件大事，前者已擴大為食安風暴，後者涉及居住安全，都跟民眾生活息息相關，照理說，蔡英文既然自認還是政務最高領導人，就不應該對這些民眾最關心的事不聞不問。

當記者問農業部長陳吉仲是不是「小英男孩」，意思是蔡英文會不會包庇一路以來不斷犯錯的陳吉仲，以及這次超思案要如何處理。不料，蔡英文竟然回應說，陳吉仲的年齡跟「男孩」不相稱。如此刻意耍冷、轉移焦點，實在是非常無感、無心又無聊。

蔡英文向來與人民距離很遠，進入垃圾時間的蔡英文更是只活在自己的世界裡，民意於她何有哉？