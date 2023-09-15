新學期開始，學生們陸續從暑假的悠閒或實習的忙碌中返回校園。也有同學從美國交換回來，本以為她們會分享在美國寬敞生活空間、愉快生活環境的美好經驗，誰料接連兩位女同學都傳來印象深刻的恐怖隱憂。

在加州舊金山搭乘地鐵，剛要進閘口就看許多人跳閘而入也無人制止。進去之後，除了空氣中瀰漫的異味外，更感受到一雙雙不太友善的眼光盯著她，彷彿她走錯了地方，這個空間不屬於她。但這畢竟只是心理上的恐懼，另一位學生友人在聖路易的遭遇則更不幸。自己開了車到超市賣場添購一週的食品用品，不料出了超市往停車場走去，直接四個人靠近，槍頂著背就這樣把車搶走了。雖然性命猶在，但這種恐怖經驗已經足以令人搖頭，甚至想要逃離。

我教授碩士班的課班上人數四十位左右，竟然有超過一半同學的大學學位是在英國、美國、加拿大、澳大利亞獲得，這是幾年前不可想像的。畢竟年輕人花了四年時間在海外攻讀大學學位，怎麼又回到亞洲來讀碩士呢？原因之一是當地的治安令他們不敢恭維，例如在英國手機、背包被搶的經驗幾乎人人都有。在美國，一位同學的友人大學未畢業，就因心理恐懼辦了退學直接離開了波士頓。另一位加拿大名校的女同學雖然四年順利畢業，但極度抱怨該城市許多人的精神狀態，也有許多次被人尾隨到宿舍的驚魂。她說高中畢業前申請海外大學，從來不知道大學排名的光鮮亮麗之外，其實還需要考慮人身安全的治安因素！畢竟如果魂喪天涯，求學還有意義嗎？

當然，不能拿個別學生的經驗來以偏蓋全。不過無獨有偶，近兩月美國等地紛紛傳出多人參與的大規模快閃搶劫（flash rob）案件。光天化日之下，數十人明目張膽闖入高檔百貨公司、珠寶店、奢侈品店，搶走價值數十萬美元的貨品。影響所及，據美國零售業聯會估計，該行業今年竊盜及相關罪行損失1000億美元左右，較疫情前的400多億美元急增逾倍。許多頗有名氣的名牌或餐飲連鎖店，也因毒品氾濫而退出舊金山市中心。

一些大型的上市企業如沃爾瑪（Walmart）、Target、DSG（全美最大體育用品商）接連發布盈利警告。他們在季度財報中披露，由於竊盜搶奪的情況日益猖獗，除了直接貨品損失，還要加強保安支出（例如在店內貨物架上鎖），加強保障員工及顧客安全。2個月前，星巴克也宣布關閉西雅圖、洛杉磯等地的16家分店，因為治安太差，有些地區分店成為毒品癮君子的公廁。

歐美治安惡化不即時處理，使得有樣學樣的「破窗效應」逐漸顯現，在疫情結束後通膨高居不下的當下更加爆發。2014年加州通過的法案，將涉及950美元以下的偷竊案降為輕罪，以減低監獄人滿為患的壓力。然而人們眼見偷竊行為日益「常態化」，膽子也就愈來愈大。從一個人遮遮掩掩的順手牽羊，逐漸演變為多人團夥明目張膽的集體快搶。從偷麵包、肉類等食品果腹，逐漸下手到高單價的非必需品轉賣圖利。

毒品氾濫，毒癮上身沒錢就搶的案件增加，這種「破窗效應」已經到了即將失控的地步。如果破窗不能迅速修復，還可能發生治安嚴重的地域擴展，因為犯罪份子掠奪完了一地可能往他地前進。前面提到在加拿大完成大學學位的女同學，其實所在地並非人口密集的大城市。然而遊民與癮君子從周遭大都市外溢過來，使大學小鎮都失去了以往的安寧。

百多年前中國南方的鴉片氾濫，經過一段時日才驚動遠在北京的大清皇朝。朝廷想要全面禁煙來阻止英帝國傾銷，卻為時已晚。鴉片戰爭爆發拖垮國力，七十年之後大清就完全覆滅。其實歐美早因毒品而響起治安的警鐘，而疫情與通膨更加刺激了無所忌憚的犯罪行為。歐美當局必須施展魄力修復破窗，否則一旦禍延全境，影響經濟、高等教育、影響移民意願，那麼論語中孔子所言「危邦不入，亂邦不居」就可能成了惡性循環的預言。

（作者為香港中文大學金融系副教授）