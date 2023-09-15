日前確切動向受人矚目的獨立總統參選人郭台銘，在啟動連署作業的同時，公布了與之搭檔的副總統參選人選賴佩霞。由於曾是知名藝人與現為常接觸民眾的心靈講師，賴佩霞華麗登場時的熠熠星光，確實也為郭台銘增添了不少光彩。但值得玩味的是，郭台銘的發言人在公布副手人選前夕，卻又表示「隨時可退」也納入考量，因為郭台銘宣布參選的真實目的是為促成「整合」。

民主文教基金會日前發布在郭台銘宣布參選後隨即進行的民調結果，不看好在野三位參選人能夠整合成一組候選人的比例高達68%，其中認為可能沒機會者占43.2%，而認為完全沒機會者則占25.1%。當再問到在野三人中誰是整合的最大障礙時，認為是郭台銘者則占相對多數的32.6%，侯友宜和柯文哲分占14.7%和18.6%，34.1%未表態。

郭台銘曾對他的參選與「保送賴清德」畫上等號發出不滿，並強調「我有那麼笨嗎？」以及說他參選的目的是要促成在野整合。然而，上述民調執行時的選民或許還不能領悟郭董參選的真實目的，這應與在國民黨完成徵召參選人後，郭董表現出了「背棄承諾」的態度有關。同時，固然侯友宜的民調支持度一直未見顯著的提升，鼓舞了郭台銘終而宣布參選，但因郭董已給人有「霸道總裁」或「工商梟雄」的刻板印象，所以他的參選既被認為是來「攪局」，更是在野陣營整合的障礙。

雖然郭台銘按照參選時程公布了搭檔競選的副手人選，但因賴佩霞同時具有美國國籍，依法至遲須於11下旬前完成放棄的手續，才趕得上登記為候選人。依美國常規辦理核定放棄國籍所需的時間而言，幾乎可認定賴佩霞不可能成為候選人。此一情形，凸顯了郭董決定副手人選之草率，竟然忽略了具雙重國籍者不得擔任絕大多數的公職，何況賴佩霞還是位擁有「類」西方臉孔的資深女藝人。

有鑑於此，郭台銘的參選還真有可能只是虛晃一招，且因藍、白陣營的整合似乎也有了眉目，也真的達到促成在野整合的效用。事實上，這樣的操作對郭董最有利，既預先鋪設了可華麗轉身的下台階，也對鴻海集團在中國大陸的投資和資產，確保不至於受到政治力的干擾而受損。

從前述民主文教基金會的民調結果來看，郭台銘和賴清德併列為最多選民認為最有能力重振台灣經濟的參選人。然而，賴清德在這方面最獲認可的原因，卻是因發生了民調上的「月暈效應」，即賴的整體形象被投射到在任何政策議題上，都認為他最有能力處理。

因此，郭台銘在「隨時可退」的連署過程中，不妨將選戰導向為政策議題的競爭，充當在野陣營助攻手。如此，郭董既能發揮長才，又可達成貢獻中華民國的目的。

（民主文教基金會董事長）