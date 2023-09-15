新版國防報告書，用圖表方式列出美軍在西太平洋18處軍事基地的部署圖，擺明了就是要堵住中共走出第一島鏈；問題是，能不能堵得住？美軍真想全面圍堵，中共又非要硬闖，第一島鏈唯一沒有美軍基地的台灣，就真的麻煩了。

國防報告書所列美軍在西太平洋軍事基地的部署，其中，菲律賓有4個空軍基地，1個陸軍基地，加上4個尚未興建基地，合計有9個基地，占了一半；另一半在日韓兩國，其中，韓國有1個空軍基地，日本則有6個空軍基地，2個海軍基地。

美軍在菲律賓新增的4個軍事基地，其中1個基地位於鄰近南海的巴拉巴克島，另1個位在卡加延省的海軍基地，距離台灣僅約400公里；另外，美軍售台的岸置魚叉飛彈要蓋新營區，其中有2個蓋在屏東，用意明顯，就是針對想通過巴士海峽的共艦。

中共機艦要進入太平洋只有一北一南通道，北是宮古海峽，南是巴土海峽；北有美日守著，兩國有軍事同盟關係，「日本有事，美國也有事」；南邊巴士海峽比較好過，所以美軍才興建4個基地，其中3個都衝著巴士海峽而來，當然還有南海。

台灣不僅要在屏東蓋2個岸置魚叉飛彈基地，將來建造的8艘潛艦，也以部署在東南海域為主，協助美軍堵住共艦穿出第一島鏈，也就是國防報告書論及縱深防衛時，提到將「結合美印太戰略部署，向外拓展防衛空間」。

中共海空已有穿出第一島鏈的遠海長訓，但航母戰力還未形成，想在太平洋與美軍爭霸，戰力還有很大一段差距。所以，中共只能在自家前院練兵，南海、東海與台灣海峽。

中共海空軍在南海經營很久，近年開始在台海練兵，最早只在海峽中線以西，除了派戰機警巡，還派2艘軍艦來回巡弋，後開始加派艦隻，現已固定4艘。

去年8月前美國眾議院議長裴洛西訪台，給中共好藉口，機艦一舉突破海峽中線，自此海峽中線沒了，中共在台海練兵已視為理所當然。裴洛西訪台猶如一夜煙火，燦爛一時卻後患無窮。這筆外交交易，把兩岸軍事拉到隨時可能擦槍走火的情境，真是「賠了夫人又折兵」。

以往共機在西南空域飛，雖說侵擾我防空識別區，但其實對我壓力並不是很大；但台海就不一樣了，我方機艦都得因應，今年國軍編71億元的油料錢已創歷史新高，但7月底就用光，可見海空軍應處的壓力。

美軍在第一島鏈對中共建構圍堵態勢，中共無路可出，最後逼急了，就是把台灣當成突破口，那將是兩岸最不幸的發展。

（作者為資深媒體人）