民眾黨才剛開過記者會，宣布將與「勤業眾信」合作，成立可據以考核黨內從政人員的「第三方平台」；未料才隔一晚，就由「勤業眾信」單方面中止，宣告破局。

這是非常可惜的事。民眾黨構思「第三方平台」為時已久，其目的在督促黨員守法守紀，借外論之，甚至接受匿名檢舉，以期達成公開、公平、公正的裁斷，事實上不僅僅對樹立民眾黨的形象，至關切要，更是其他政黨所應樂見、並起而仿效的良方。卻不料大綠、小綠群起而攻，將良善美意曲解為「外包」、「不信任中評會」的「假戲」，其主要目的，還是針對柯文哲，企圖借抹黑的方式，橫加攻擊。

眾所周知，政壇魚龍混雜，賢不肖皆可能廁身其間，且因派系、人情，多方糾結；各政黨雖皆有「中評會」的設置，用以考評，但往往不免有吃案、掩護的情況發生，甚至連「中評會」都被蒙在鼓裡，傳言藉藉，更難以辨其真偽。如國民黨的徵召風波、民進黨的#MeToo、光電、雲豹等案，黨內的「中評會」絲紋不動，真相如何，根本無法釐清。

民眾黨雖是新興政黨，卻早已窺知其弊，故先以「第三方平台」作為防弊之用，實屬先見之明。「第三方平台」的好處，一在專業，以「勤業眾信」而言，雖说是掛著會計師事務所的招牌，其實業務範圍極廣，包含徵信、調查，皆有專擅人才，這對人力尚未圓足的民眾黨而言，實為大有裨益之舉。二在信譽，「勤業眾信」全球有300多個客戶，本身立場公平、公正，早已是業界知名的典範，由其出面蒐證、調查，不僅可以避免人情徇私之弊，而受調查者也較易心悅而誠服。

事實上，「第三方平台」是不乏其例的，如所謂的「事實查核平台」，早已有人設置，專門針對坊間的許多不實流言作糾舉、澄清，是頗能遏止一些「假訊息」的。但是，這些機構往往並非營利事業，極易受到某些意識形態的影響，避重就輕，反而使人懷疑其公正性。由類似「勤業眾信」的機構主持，信譽第一，就足以避免這項爭端。台灣政壇混亂已久，豈不正應有類似平台的出現，使弊絕而風清？

「第三方平台」以其專業調查，真相既較為可信，而裁斷仍可交由「中評會」，省時省力、公開公正，又豈會只是虛晃一招？

可惜的是，「勤業眾信」一夕變卦，其理由是「因部分媒體報導已嚴重誤導社會大眾」，如果其間未有龐大的壓力，不是「綠色恐怖」作祟，當不至於如此出爾反爾吧？可惜的是，「勤業眾信」雖標榜「中立並遵循專業規範執行相關業務」，其實也已失去了「中立」與「專業」的原則，真不無令人遺憾之處。

但是，民眾黨既定的方向是不會改變的，未來將會更努力尋求合格、專業的「第三方平台」，以維繫、建立民眾黨的清新形象。

（作者為退休大學教授）

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