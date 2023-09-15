至遲在2018年賴清德就提出過「台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立」的命題，理由是，國號還是中華民國，所以，不需要宣布獨立，這與向來的「台灣獨立」理念還有很大的差距。施明德今年1月索性為其補強論斷，「如今『中華民國模式的台灣獨立』已成為台灣主流」，「不必也不會宣布台灣獨立」已成為台灣政壇主流。

從賴與施兩人的命題來看，存在難以啟齒、不好明說的意涵，亦即台灣實際上不是國家，若不宣布台灣獨立，外國連承認的機會都沒有，台灣就不可能成為主權獨立的國家，這顯然是實情，也透露出了台灣不可能成為主權獨立國家的現實。

至於「中華民國模式的台灣獨立」，則是出自一種想以主觀欲求凌駕與偷換客觀事實與現實的操作手法。

台灣目前實際上屬於中華民國，同時，中華民國曾經擁有明確的國際法人地位，如今在某些為數不多的國家依然保有這個地位，其實際統治區域與台灣差不多大小，台獨份子便想採用四捨五入的方式，硬將台灣等同於中華民國，以中華民國的招牌將台灣升級國家化。國家與非國家在國際政治圈是有嚴格定義的，貍貓換太子，狸貓永遠成不了太子。

賴清德當然心知肚明「台獨狸貓」的窘境，但可能主觀篤信希特勒的宣傳大將戈培爾所傳授的伎倆：「即使一個簡單的謊言，一旦你開始說了，就要說到底」、「如果撒謊，就撒彌天大謊，因為彌天大謊往往具有某種可信的力量」、「當騙術形成了理論，那就是一個天大的套，幾乎所有人都被套入其中，能夠跳到套外的，實屬鳳毛麟角」。

於是幾個月以來，他不斷一再重複一些意涵相同的命題：「國民黨主張一中放棄主權是假和平」、「接受九二共識等於放棄台灣主權」、「一旦接受九二共識，主權就沒了」、「放棄主權的和平是假和平」、「放棄主權沒有真和平」等。

其核心概念就是「主權」，刻意要把兩岸之爭清楚定位為主權之爭，而主權只配國家擁有，主權之爭只會發生在國家之間，只要台灣內部的多數人認為兩岸是主權之爭，那麼，就會眾口鑠金，兩岸是兩個主權獨立國家。這是一種觀念式的台獨，一旦觀念穩固之後，就容易發展文化式台獨，逐步推進。

9月13日賴清德表示，和平除了台灣本身要盡力量以外，國防力量一定要增強，不是放棄主權；習近平主張九二共識就是一個中國原則，接受一個中國的九二共識，等於是放棄主權。

賴明顯又把國防力量與和平和主權概念綑綁，再將一個中國及九二共識與台灣的主權對立，這實際還是「一邊一國」加上「以武抗中保台」的意思。

眾所周知，全球以美國為首的先進國家在兩岸之間基本上採行「一個中國政策」，甚至把中國主權「唯一合法代表權」給了中國大陸，如果兩岸之間不是同屬一個中國，那會有各國的「一個中國政策」？兩岸既然同屬一個中國，兩岸之爭根本就扯不上主權的概念。

「台灣主權說」、「捍衛中華民國主權」、「互不承認主權」等都是居心叵測、欺騙民眾的胡說八道。民進黨把「中國」稱號送給大陸，是倒洗澡水時連嬰兒都倒掉了，徹底出賣了台灣在兩岸之間與中國大陸的正當地位。

究竟什麼是賴清德的「不必另外宣布獨立」？只能有兩種可能，就是已經獨立，但這不是事實，是幻想，或就是根本沒法獨立，顯然，這才是事實。

（作者為政大國發所博士）

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