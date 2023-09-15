上週印度風風光光地舉辦了二十國集團(G20)峰會，美國與西方國家給足了莫迪面子。並且為了拉攏莫迪對抗北京，對印度內政的爭議視若無睹，對俄烏戰爭更是放棄立場。西方媒體對此不但不以為忤，反而認為印度成功確立大國地位，而美國也找到抗中的有力夥伴。至於聯合聲明中充滿爭議的俄烏戰爭與環境問題，在彭博社的報導中指出，相較於削弱中國影響力與確保美國繼續主導世界秩序，這些爭議不過是「小小代價」。

去年G20峰會因為與會國家對譴責俄羅斯入侵行為的立場沒有共識，以致聯合聲明最後是用「大多數成員國強烈譴責烏克蘭戰爭」的字眼，並要求俄羅斯「完全和無條件地撤出烏克蘭領土」。

今年西方媒體認為這次聯合聲明難得達成共識，而所謂的共識就是放棄對俄國入侵烏克蘭的譴責。去年烏克蘭總統澤連斯基受邀參加，最後發表了視頻演說，今年印度不但沒有提出邀請，還發表了這樣無關痛癢的聲明，無怪烏克蘭只能徒呼負負。西方為了抗中不願得罪印度，印度又不願搞壞與俄國的關係，最後就是讓烏克蘭付出「小小代價」了。

G20國家排放量占世界排放量的80%。聯合國秘書長古特雷斯在峰會前還呼籲 G20中的富裕國家至少到2040年實現淨零排放，發展中國家到2050年實現。然而，整個聲明完全沒有對逐步淘汰實化燃料做出承諾，也沒有制定淨零時間表。印度經濟高度依賴煤炭，是全球第三大排放國。

印度常常以發展中國家為由抗拒減碳。雖然之前印度宣布最晚2070年實現淨零排放，一般認為難度相當的高。因此聯合聲明在環保上也對印度讓步，這也是地球必須付出的「小小代價」。

新德里為這次峰會進行了大規模的「城市美化」，許多貧民窟被推平，居民無家可歸。攤販被掃蕩，無法營生。這些都還只是冰山一角。莫迪在擔任地方首長時就發生過迫害穆斯林的事件，造成高達五千名穆斯林的傷亡以及數百名女性被強暴。莫迪還因此一度被禁止進入美國，現在美國早就忘了此事。

莫迪上台後鼓吹印度教極端民族主義，迫害其他族裔的情況更變本加厲，不只是穆斯林，連錫克教與基督教的信徒都成為受害對象。像今年五月發生在印度東北部曼尼普爾邦種族衝突，受害者就是信奉基督教的庫基族。

許多證據顯示，對少數族裔的迫害與政府及執政黨脫離不了關係，印度政府國家機器正是那隻迫害的黑手。莫迪還利用這次峰會對加拿大總理杜魯道表達錫克教徒在加拿大進行抗議印度活動的不滿，可見其氣焰之盛有恃無恐。

對印度而言，付出代價的還不只是少數族裔，還有印度的民主。印度號稱世界上最大的民主國家，但是莫迪上台後對政敵、媒體、公民團體的壓制讓國際組織都看不下去，「自由之家」在2021年就把印度從「自由」降級為「部份自由」。

這次峰會期間新德里到處可見執政黨人民黨的蓮花圖騰與莫迪的肖像。印度的異議人士就批評號稱民主的印度正在走向神權化與法西斯化。這些都在西方媒體眼中也不過是「小小代價」罷了。

國際政治犧牲少數族裔與國際正義也不只是在印度。俄烏戰爭爆發後，瑞典為了加入北約也對土耳其大幅讓步，承諾限制境內庫德族難民的活動。所以當我們看到大國觥籌交錯的背後，不要忘記那些「小小代價」背後的眼淚。

（作者為大學退休教師）

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