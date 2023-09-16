前幾天，老媽給我轉發了一帖。帖子裡，家長為孩子使用公共衛生間、公共沖涼房打抱不平：我家小孩這麼高的分，多年努力白費了！評論區也有不少家長認為宿舍條件並不好。

有家長在網路上為孩子使用公共衛生間打抱不平。（作者提供）

正身處學校寢室的我環視了一下已經生活了三年多的寢室，懵圈了：華科宿舍？環境差？真的假的？

01 我住的寢室不可能條件這麼差

雖然原帖已經找不到了，感覺大概率是營銷號做出的熱度。但作為新聞專業的同學，華中科技大學寢室差不差？咱用事實說話。

帖子裡，這位孩子「674分進」，應該是今年高考進來的本科生。我也是本科生，在此就暫且不談研究生了（研究生學長姐說宿舍不如本科）。

華科本科生的住宿區域主要為東邊韻苑學生公寓、西邊紫菘學生公寓，和計算機學院專屬的中部的沁苑。

韻苑學生公寓。（作者提供）

三片區域基本住宿條件還是比較一致，每棟樓都有門禁系統，並配備1位宿管阿姨，在1樓隨叫隨到。

我住在韻苑，就用韻苑詳細描述一下具體情況。韻苑這邊，我住的這棟樓有5層，每層樓大概20-30個寢室。

每棟樓都是只有樓梯，沒有電梯（教學樓也是五樓，大部分無電梯），和家長抱怨的「爬樓」一致。

1樓有一個公共晾曬區，方便曬被子、床單等大件；還有一個洗衣房，裡面是公用的洗衣機、烘乾機、洗鞋機和吹風機（需要付費）。每天補貨的自動售貨機也在一樓（可以隨時吃夜宵）。

1、3、5樓的樓梯口都有飲水機，供應冷熱水。

可能你會問了：剛才那位家長吐槽的公共衛生間在哪裡？哪來的公共衛生間啊？咱一直都是獨立衛生間好嗎！

給大家看看寢室單間內的情況。

本科生都是4人一間，上床下桌，房間配備單人衣櫃、行李架、空調。外面是封閉式小陽台，左邊是洗手台*2+鏡子，上面有晾衣繩。洗手台的對面就是衛生間。

我自己寢室太亂，就從網上找了一張圖。佈局完全一致！也就是說，衛生間根本不是公共的！每個寢室獨立擁有一個！

寢室。（作者提供）

衛生間和淋浴間是同一個。雖然不能幹濕分離，但這都學校寢室了，你就讓讓ta吧！更不用說，目前，學校也在依次對寢室進行重新裝修。

現在的新寢室，是這樣的。

新寢室。（作者提供）

本人住的已經是低配版華科寢室了都毫無怨念！

這位家長，到底還有什麼不滿？

難道大夥兒不是來學習而是來睡覺的，真要住酒店般的柔軟大床？不過同學說，學醫真的公共衛生間，慘。

02 大陸宿舍真不如……？

回應完帖子裡家長的質疑，倒是沒能回應完評論區裡其他家長的憤慨。

「也就大陸大學這樣天天折磨小孩，看看其他大學多豪華！」

確實，看看台灣的大學們，是真的很豪華。

義守大學宿舍，真•住酒店，整一個豪華商務間啊！裡面除了基本設施，還有大型液晶電視、KTV；房間每週專人清理。

逢甲大學更是耗費上億（台幣），專門翻修了學校寢室，單人間、雙人間、四人間應有盡有。逢甲大學每個宿舍裡還有小冰箱。

不過，這麼豪華的寢室，也是有代價的。

義守大學最貴的四人間，住宿費達到5萬台幣（約合人民幣11400元）；逢甲大學的圖示高級四人間，每年住宿費也能達到7萬元台幣以上（約合人民幣16000元）。

而且都要抽籤，沒中籤可能還需要到校外自己租房住了。

真要返璞歸真，不那麼誇張的，台大有這樣的。台大女一舍，不是跟華科翻新過的差不多狀態嘛！

不過就算是台大，住宿費一年也達到了9700元台幣（2200元左右），寒暑假如果要住，還得另外再付3700元台幣。

而華科一年，只要1000元人民幣。

大陸高校的宿舍條件，是真的不錯了。

雖然可能沒有健身房、廚房那麼豐富多樣，但面對這麼大基數的學生，能做到該有的都有，已經很不容易了。

而且，還在改進、還在進步呢！

現在，華科的博士生公寓也剛剛修好，未來，研究生的宿舍情況也會有所改善。

（AveryMorgan/現居武漢）

（本文來源：【一家兩岸】公眾號）