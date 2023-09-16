賴佩霞具有美國國籍，恐會因難以趕在「中選會」受理「2024」大選參選人登記作業截止前完成退出美國國籍的手續，造成郭台銘無法成為「2024」參選人的「突發」情況，導致郭營有如「滾水淥腳」，郭台銘發言人兼連署總顧問黃士修就透露，因為郭台銘的「副手」搭檔人選高度保密，因而在郭台銘前日宣布賴佩霞是「副手」搭檔人選的當日，才知道賴佩霞具有美國國籍，顯得事態緊迫。但一向在商場上霸氣十足的郭台銘，卻仍然十分「淡定」，昨晚在行夜市被記者問到此問題時強調說，他有99.9%的把握，可以在法律規定期限內，讓賴佩霞取得完整的登記資格，在11月前登記時，依照法律程序完成，非常有信心。記者再追問，萬一「AIT」作業來不及呢？郭台銘說，「我想沒有萬一，我們有信心，非常有信心。」

然而，「AIT」發言人昨日向中央社指出，要放棄美國公民身分，必須本人親自到場向領事官員宣誓放棄。面試後，放棄申請將被發送至美國國務院做最終決定，該過程可能需長達六個月時間。「AIT」指出，在美國國務院裁定喪失國籍之前，申請者的美國公民身分檔將被保留，一旦美國國務院對申請做出最終決定，申請人將收到電子郵件通知，並提供書面文件。因此，「AIT」再次強調，他們無法保證可以在兩個月內完成賴佩霞的退出美國國籍的手續。

雖然有人指出，2011年與親民黨主席宋楚瑜搭檔參選「副總統」的參選人林瑞雄，也擁有美國、台灣地區的雙重國籍，當時林瑞雄於9月26日領取放棄美國公民資格的表格，9月27日便去「AIT」完成宣誓放棄美國國籍的手續，能夠趕在11月24日之前辦妥退出美國國籍的手續，與宋楚瑜趕赴「中選會」登記參選，但賴佩霞的情況不同。實際上，林瑞雄是完全的華人血統，而且是以「歸化」方式取得美國國籍，因而辦理放棄美國國籍的手續就相對簡便。而賴佩霞則是美台混血兒，她的父親是越南戰爭中的美國陸軍軍官，在越戰期間派駐台灣，父親隨後被派往越南，在越南才知道賴佩霞出生。越戰結束後，其父回到美國，其母獨力撫養她長大。母親隨後改嫁美國工程師，她隨母移居美國一年，然後返台投身演藝界，因此擁有美國國籍。美國政府對於「原生公民」放棄本國國籍，並不那麼輕易「鬆手」。

美國政府對於「原生公民」放棄本國國籍，還有一道比歸化國籍者放棄國籍更嚴厲的限制措施，那就是嚴防轉移資產及逃稅。因此規定，倘若其總資產超過200萬美元，想要放棄國籍，美國政府就會課以高達23.8%以上的重稅，因此很多有錢人都無法輕易放棄國籍。若要以轉移資產的方式逃避繳稅，即使轉移給美國的子女也要繳交40%的贈與稅。賴佩霞所擁有的資產，遠超這個限額，因而「損失」慘重。不過，郭台銘可能會給予「補償」。

「AIT」會否配合郭台銘，在11月24日之前完成賴佩霞放棄美國國籍的所有程序，並非是「AIT」可以「話事」，最終決定權在美國國務院的手中。實際上，賴佩霞的退藉作業，並非是一般平民，而是與美國政策攸關的台灣地區領導人大選，因而美國國務院將會從更高的層次來作出決定，即使是在技術層面可以趕及在台灣地區「中選會」登記截止期之前完成所有手續，但為了某種政治需要，可能會故意「拖延」。

實際上，正如論者分析，郭台銘選到底，得利者是賴清德。如果美國支持、或暗助郭台銘選到底，賴佩霞在短時間內完成放棄美國國籍就不是什麼難事，美國加快辦事效率、特事特辦，就可以了。但這可能會得失國民黨和民眾黨，今後將難以開展工作。反之，如果美國不讓郭台銘選下去，將賴佩霞放棄美國國籍的申請拖一拖，郭台銘就選不成了。選戰還未正式開始，郭台銘已被華府操之在手了。

而「有咁得咁蹺」，總部在華盛頓的美國戰爭研究所（ISW），剛在8月31日的《中國–台灣週報》中分析了郭台銘參選對台灣選舉可能帶來的影響，認為從美國利益的角度來看，與其他3位候選人相較，郭台銘的勝選將是對美國利益「最危險的結果」，不過郭台銘加入選戰也可能造成非民進党支持者的分裂，這將增加民進党候選人賴清德的當選機會。如果這個分析報告的觀點獲得國務院接納，賴佩霞的退籍手續辦理進度就將會不能配合郭台銘的登記參選。

其實，賴佩霞的「問題」，又何止是國籍衝突？還有與郭台銘存在著政治理念衝突的問題。郭台銘此次參選的起手式之一，就是拋出在每個縣市蓋一個小型核電廠，應落實公民投票「以核養綠」的決議，和日本一樣恢復使用核能。短期方案應在未來3年讓「核三」延役，並爭取「核一」、「核二」在最短時間內重啟運轉。因此，郭台銘直接找來「以核養綠公投」發起人黃士修擔任發言人。

然而，賴佩霞的核能立場與郭台銘、黃士修有極大差異。實際上，她曾在2013年參與由F.I.R團長陳建寧作曲、知名作詞人胡如虹創作的反核主題曲「孩子的天空」，當時一同錄音獻唱者還有蔡康永、小S、林志玲、關穎、黃子佼、郭采潔等人。因此，即使是賴佩霞能夠趕及完成退籍手續登記參選，也將會在競選宣傳期，就此被對手「摁著打」。

另一個問題，是賴佩霞參演的《人選之人•造浪者》預定於10月28日在公共電視台首播，而依據《公共電視法》規定，公共電視節目之製播不得為任何政黨和宗教團體進行政治或宗教宣傳。雖然郭台銘現不屬於任何政黨，但卻是領導人選舉的參選人，而且賴佩霞在劇中所飾演的角色是「總統參選人」林月真，就帶有「政治宣傳」的涵義。當然，公共電視台可以暫停播出，但將造成廣告商業損失。

另外，賴佩霞的博士學位是在廣州的暨南大學取得，也可能會在競選宣傳期成為「台獨」政團攻擊的藉口，對郭台銘沒有「加分」效用。

（本文來源《新華澳報》，授權中時新聞網刊登）

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