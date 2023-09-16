7月底，中共前外長秦剛因傳說中的風流債、涉嫌洩密，被免除外長職務，保留國務委員身分。最近，國防部長兼國務委員李尚福也因消失超過兩個星期，外媒宣稱，李尚福是因涉貪腐被查。

中共5位國務委員，兩位被查，外界評論，習近平拔擢高官的審查機制大有問題，儘管習大刀闊斧的查貪肅貪，儘管官方堅持「有案必查、有腐必懲」，但是，貪腐仍是中共體制內普遍的現象。

貪腐是中共體制內普遍的現象？權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化。正確地說，貪腐，是所有政治體制必然的現象，不論是專制極權還是民主政治。以多數台灣人最欽羨的美式民主為例。美國總統選舉，動輒耗資幾億美金。2008年第一位黑人總統歐巴馬，花了8億2700萬美金入主白宮，創下歷史新高。2016年川普花費3.5億美金當選總統，落選的希拉蕊則耗資5.8億美金。

參眾議員、州長選舉，鈔票鋪陳，也不在話下。天底下，政客最精於計算，誰會從自個兒的口袋掏錢去選舉呢？少數沒有家世背景和財團支持的候選人，靠小額募款，靠網路眾籌；多數候選人則是靠財團、大企業和金主「捐輸」。財團、企業、金主投資候選人，又有誰不想將本求利呢？政商共生，正是民主政治貪腐的淵藪。台灣各級選舉燒錢，越燒越多，總統選舉，也以數十億台幣計。政商共生共腐，也朝著美式「民主標竿」看齊！

專制極權政體，打貪防腐，得靠黨的整肅機制和從政黨員的自覺，民主政治打貪防腐，得靠民意機關和第四權大眾傳媒的監督，得靠檢調和司法機關的清廉和公正不阿。打貪防腐的機制一旦崩潰，貪腐必然加速加深，體制就將面臨政權更替甚至革命。

譬如台灣，民意機關失能失格，傳媒獻媚求財，檢調選擇性辦案，司法機關按顏色判案，貪腐自然越發地猖獗了！不說別的，農業部採購雞蛋案，衛福部採購高端疫苗案，國安局長包庇論文抄襲，賴勁麟一人兼任18家綠能公司董事長，台南88槍擊案，前瞻8800億預算哪裡去？治水經費最多的縣市逢雨必淹，種種疑似弊案，要說其中沒有官商勾結，沒有貪腐情節，幾人能信？媒體選擇性報導，檢調機關紋風不動「涉案」高官，或是鬼話連篇，或是隱匿不見，打貪防腐，我們又高明到哪裡呢？

中共敢辦國務委員，蔡政府民主之聲喊得震天價響，哪天，也辦幾個貪腐的內閣官員給百姓瞧瞧？

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