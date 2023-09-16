新版的「國防報告書」指出目前國軍戰略指導仍為「防衛固守，重層嚇阻」，強調以不對稱作戰的思維，重層嚇阻逐次消耗敵軍戰力，並於敵犯台徵候明確時，對敵作戰集結地區與關鍵節點實施先制打擊，以減損其攻台戰力，前半段的內容重點大致跟以往大同小異。

但由近年國際情勢評估及中共經常性在台海周邊海、空域實施常態戰備警巡觀之，敵情威脅已越發嚴峻，而且隨科技快速發展，作戰場景及武器運用變化多端，都對台灣的防衛縱深及戰略預警時間產生很大壓縮，在未來「非對稱、非線性、非接觸」的戰場模式下，極不利台澎防衛作戰的用兵主動權。因此台灣必須加重源頭摧毀、遠程制壓、源頭打擊的戰力，先重創當面敵集結武力；其次再利用平均寬度約2百公里的海峽發揮國軍總集戰力殲敵有生戰力，最後在岸際灘頭全殲最後殘餘敵軍，必須盡量避免在本島決戰才是要務。

但國防報告書內容卻提到，為彌補國土防衛縱深不足，國軍在既有濱海與灘岸防衛戰力基礎上，積極整建籌獲「機動、小型、人攜式及智慧（AI）」武器裝備及無人機及其防禦系統，並搭配灘岸阻絕、善用守備區建物及重要目標防衛等作戰手段，形成重層縱深反擊能力，增加防衛密度，迫使敵犯台失敗。

這種將戰場設定在台灣本島的思維則屬戰略錯誤，尤其在敵成功登陸之時，表示台灣海優、空優已完全喪失，此時剩餘部隊指揮已相當困難，火力分配與發揚將被大量壓縮而受限，又因台灣四周環海大量難民無法撤出，部隊迴旋空間相當有限，城鎮戰、巷戰、近戰、縱深作戰、山地作戰還有多大戰術價值，都必須深深思量。

再者，目前規畫義務役推動「大學3+1」方案，筆者認為「弊大於利」，不但可能因兵役而犧牲教育，亦可能因課業緊湊而壓縮學習效果，並使大學教育最重要的人格成長打折。而且在技職體系的科技大學第4學年大部分是實習課程，寒、暑假是彈性調控的搭配時段使技職教育更完整，若壓縮成3年大學教育，對學生的職業發展必然產生負面影響。

筆者經驗在空軍官校4年當中，必須在3年完成全部大學課程，因此沒有任何寒暑假，四年級便開始學飛，上半年飛螺旋槳教練機、下半年飛噴射機，時間非常緊湊壓力大淘汰率又高，不是每一個人都能承擔下來，現在空官改為4年上完大學課程再開始學飛，這才是一個完整而正常的學制。若因兵役制度而走回頭路犧牲目前大學教育的完整性，是一個必須思考的問題。

最後，兵源嚴重不足亦是必須嚴肅面對的問題，目前國軍兵力「編現比」大量下滑，編制21.5萬人，實際員額卻只有16萬餘人，缺額非常巨大，軍官、士官有12萬餘人，但基層士兵卻僅有4萬餘人，形成「有官無兵」的怪象，戰力空隙非常嚴重，要如何發揮護台戰力已成最大隱憂，而且主戰部隊人力實際到位只有編制的7成，想要形成基本的戰力都成問題。總之，比「國防報告書」更重要的事是積極做好軍隊招生、招募的工作，否則一切都是空談而已。

（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學榮譽講座教授）