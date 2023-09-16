民進黨執政下來，出現了各種「國家隊」，疫情期間有口罩國家隊、快篩國家隊，缺蛋荒又出現雞蛋國家隊，這麼多個國家隊引來的卻是小吃店接快篩訂單，50萬資本額公司吃下上億雞蛋大單亂象，卻只因他們是民間公司，不受立法權監督，加上行政權包庇，讓其中的疑點難以釐清，美國行之有年的國會聽證權，我國在野黨也倡議過，要查清這些國家隊底牌，在野應倡議國會聽證調查權。

民進黨的貪污疑慮已經是國人公認的毛病，然而民進黨的貪污圖利會進化，只要政府掛保證，主辦方、裁判都是自己人，即便可疑的投標廠商，似乎也都能在保護傘下無傷度過，近期屢次出現的「國家隊」就是這樣的問題。

蔡政府面對疫情或雞蛋荒等問題，推出「國家隊」想來解決問題，很理想地說是政府跟民間通力合作，一起解決國家面臨的問題，如此美意，卻總惹來外界懷疑圖利廠商嫌疑，主因就是過程不透明，決策又令人匪夷所思。

舉例來說，快篩國家隊竟然是由一家小吃店來承擔，而不是醫材專業戶相助，而近期進口8000多萬顆雞蛋的超思公司，資本額僅50萬，負責人秦雨喬只出資1000元，這樣的公司卻佔了雞蛋國家隊進口雞蛋比例最大宗。

事實上，貿易商確實不必多龐大才有能力接，但作為主管機關，審核標準究竟是什麼？連一般民眾都懷疑的公司，主管機關卻可以掛保證，甚至到護航的程度，是提前得知什麼內情，讓主管機關有這種膽子做擔保？還是官商勾結的結果，因為都是自己人，當然沒問題？

從高端疫苗、小吃店快篩到50萬資本額雞蛋大戶，我們看到的是面對外界質疑，出面說明的不是這些店家，竟然是衛福部、農業部這些主管機關，護航業者程度猶如他們的發言人，令人不勝唏噓。

民進黨從「鐽震案」開始實驗這套牟利模式，讓民進黨與廠商的合作關係，透過主管權的伸張來「合法化」、「合理化」牟利行為。而立法院對此卻束手無策，只因立院只能監督主管機關，主管機關兩手一攤也拿沒輒，而民間業者不受立法權監督，安靜避過風頭就風平浪靜、船過水無痕。

美國行之有年的國會聽證案，屢次受到國際矚目，因為美國讓國會有權可以約詢國家矚目焦點來國會參加聽證會，接受國會監督，不限定只有政府機關人員。在野黨這次力拼政黨輪替，且藍白過去都主張過國會聽證權，這次選舉也應該拿出來談，作為合作的基礎，也是推翻民進黨政權的依據，若在野取得國會優勢，應該來推動這項修憲及修法，把民進黨執政的腐化攤在陽光下受檢驗。