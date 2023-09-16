超思案儼然已從官商勾結醜聞，一路燒成全國性的食安危機。「小英男孩」陳吉仲神隱5天終於現身，面對社會付出慘痛代價，他沒有一句道歉，更拒絕扛責下台，甚至揚言繼續專案進口雞蛋，擺明硬幹到底。這位農業部長，儼然已成為台灣農業的膿包；台灣人不欠陳吉仲什麼，蔡政府不該繼續放任他尸位素餐。

一人公司擊敗傳統大廠，農業部把紓解國內缺蛋危機的6成進口蛋額全押在超思身上，其背後所隱藏的黑幕迄今未解；如今，由超思所進口的巴西雞蛋品質出包，農業部竟拒絕說明流向，任由黑市蠢蠢欲動。到底是什麼人、什麼事，讓整個行政團隊寧可拖垮消費者對食品的信賴，也要把雞蛋銷路當成國家機密？

農業部是人民的農業部，不是哪家業者的放款部，更不是小英男孩們營私弄權的俱樂部。今天官方用以採購進口蛋的5.7億預算，一分一毫全來自納稅錢，當買來的雞蛋出問題，全民當然有權知道來龍去脈；結果陳吉仲躲了5天，還是不告訴你答案。權力的傲慢，莫此為甚。

今年初，賴清德補選成為民進黨主席時說，他的目標就是擦亮「清廉、勤政、愛鄉土」招牌，因為民進黨存在的目標就是為台灣打拚。

如今，當超思獨攬6成進口蛋大賺3800萬，民進黨要你我相信政府清廉；當蛋荒鬧了3年落得弊案收場，也要我們相信政府勤政；當變質進口蛋魚目混珠為國產品，市井小民連知的權利也被剝奪，還要大家相信政府愛鄉土。

拿刀叉吃人肉，民進黨要揮霍人民信任到什麼程度？台灣人真的受夠了陳吉仲，請蔡英文別再毫無恥度的包庇妳的男孩。